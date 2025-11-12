Chevron fixe ses objectifs à horizon 2030
'Chevron prévoit de maintenir une discipline en matière de capital et de coûts tout en investissant pour prolonger la croissance des flux de trésorerie au cours de la prochaine décennie', affirme le groupe énergétique.
Toujours d'ici à 2030, il prévoit aussi d'améliorer son rendement du capital employé de plus de 3%, toujours à un prix de 70 dollar le baril de Brent, et d'augmenter sa production de pétrole et de gaz de 2 à 3% par an.
Chevron s'attend en outre à accroitre ses synergies avec Hess à 1,5 MdUSD et ses réductions des coûts structurels à 3-4 MdsUSD d'ici fin 2026, et réduit sa fourchette cible de dépenses d'investissement à 18-21 MdsUSD par an.
