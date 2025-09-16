Chevron et l'opératrice israélienne de gazoducs lancent un nouveau gazoduc vers l'Égypte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Nitzana transportera 600 millions de pieds cubes par jour à partir du gisement de gaz de Leviathan

*

Dans le cadre d'un effort plus important visant à augmenter les exportations de gaz israélien vers l'Égypte

*

Nitzana portera les exportations israélo-égyptiennes à 2,2 milliards de pieds cubes par jour

(Ajout des plans d'Energean et de l'enquête de l'ONU dans les paragraphes 5-6, ajout de puces) par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

Chevron CVX.N a signé un accord avec l'opératrice publique de gazoducs Israel Natural Gas Lines pour lancer la construction du gazoduc Nitzana destiné à transporter le gaz du gisement de Leviathan vers l'Égypte, a déclaré la société américaine mardi.

Nitzana atténuerait la crise énergétique en Égypte, qui a dépensé des milliards de dollars pour importer du gaz naturel liquéfié, et fait partie d'un effort concerté pour stimuler les exportations de gaz israélien vers la nation la plus peuplée du monde arabe.

Le mois dernier, les propriétaires du gisement de gaz naturel Leviathan, au large d'Israël, ont signé un accord d'exportation de 35 milliards de dollars pour fournir du gaz à l'Égypte. Leviathan, qui appartient à NewMed NWMDp.TA , Chevron et Ratio Energies RATIp.TA , détient des réserves de gaz d'environ 600 milliards de mètres cubes.

Le gazoduc de Nitzana transportera environ 600 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour, une fois la construction achevée dans environ trois ans, a déclaré Chevron, ajoutant que cela porterait la capacité totale d'exportation d'Israël vers l'Égypte à plus de 2,2 milliards de pieds cubes par jour.

Le producteur de gaz Energean ENOG.L a déclaré qu'il prévoyait d'envoyer jusqu'à 2 milliards de mètres cubes de gaz par an sur Nitzana à partir de son champ Katlan au large d'Israël, dont la production devrait commencer en 2027.

Ce projet a été annoncé le jour même où une commission d'enquête des Nations unies a conclu qu'Israël avait commis un génocide à Gaza . Israël a qualifié cette évaluation de "scandaleuse" et de "fausse"