 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 812,58
-1,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chevron et l'opératrice israélienne de gazoducs lancent un nouveau gazoduc vers l'Égypte
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 17:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Nitzana transportera 600 millions de pieds cubes par jour à partir du gisement de gaz de Leviathan

*

Dans le cadre d'un effort plus important visant à augmenter les exportations de gaz israélien vers l'Égypte

*

Nitzana portera les exportations israélo-égyptiennes à 2,2 milliards de pieds cubes par jour

(Ajout des plans d'Energean et de l'enquête de l'ONU dans les paragraphes 5-6, ajout de puces) par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

Chevron CVX.N a signé un accord avec l'opératrice publique de gazoducs Israel Natural Gas Lines pour lancer la construction du gazoduc Nitzana destiné à transporter le gaz du gisement de Leviathan vers l'Égypte, a déclaré la société américaine mardi.

Nitzana atténuerait la crise énergétique en Égypte, qui a dépensé des milliards de dollars pour importer du gaz naturel liquéfié, et fait partie d'un effort concerté pour stimuler les exportations de gaz israélien vers la nation la plus peuplée du monde arabe.

Le mois dernier, les propriétaires du gisement de gaz naturel Leviathan, au large d'Israël, ont signé un accord d'exportation de 35 milliards de dollars pour fournir du gaz à l'Égypte. Leviathan, qui appartient à NewMed NWMDp.TA , Chevron et Ratio Energies RATIp.TA , détient des réserves de gaz d'environ 600 milliards de mètres cubes.

Le gazoduc de Nitzana transportera environ 600 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour, une fois la construction achevée dans environ trois ans, a déclaré Chevron, ajoutant que cela porterait la capacité totale d'exportation d'Israël vers l'Égypte à plus de 2,2 milliards de pieds cubes par jour.

Le producteur de gaz Energean ENOG.L a déclaré qu'il prévoyait d'envoyer jusqu'à 2 milliards de mètres cubes de gaz par an sur Nitzana à partir de son champ Katlan au large d'Israël, dont la production devrait commencer en 2027.

Ce projet a été annoncé le jour même où une commission d'enquête des Nations unies a conclu qu'Israël avait commis un génocide à Gaza . Israël a qualifié cette évaluation de "scandaleuse" et de "fausse"

Valeurs associées

CHEVRON
159,480 USD NYSE +1,30%
ENERGEAN
889,250 GBX LSE +3,95%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
NEWMED ENERGY
4,7000 USD OTCBB 0,00%
Pétrole Brent
68,32 USD Ice Europ +1,26%
Pétrole WTI
64,38 USD Ice Europ +1,79%
RATIO ENERGIES
0,3500 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank