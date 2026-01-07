 Aller au contenu principal
Chevron est en pourparlers avec le gouvernement américain en vue d'obtenir une licence élargie au Venezuela, selon certaines sources
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marianna Parraga

Le producteur de pétrole Chevron CVX.N est en pourparlers avec le gouvernement américain pour élargir une licence clé d'exploitation au Venezuela afin qu'il puisse augmenter les exportations de brut vers ses propres raffineries et vendre à d'autres acheteurs, ont déclaré mercredi quatre sources proches des négociations.

Ces discussions interviennent alors que Washington et Caracas progressent dans les négociations pour fournir jusqu'à 50 millions de barils de pétrole vénézuélien aux États-Unis et que le président Donald Trump fait pression sur les compagnies pétrolières américaines pour qu'elles investissent dans le secteur énergétique du pays sud-américain.

Chevron est la seule major pétrolière américaine opérant au Venezuela, ce qu'elle fait en vertu d'une autorisation du gouvernement américain qui l'exempte des sanctions contre le pays.

Chevron n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Washington fait également pression pour que d'autres entreprises américaines participent aux du Venezuela, selon trois sources industrielles distinctes.

