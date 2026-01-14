 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chevron envisage d'utiliser le pétrole vénézuélien dans une raffinerie du Mississippi, selon certaines sources
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 00:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction pour supprimer la raffinerie du Texas dans le titre et le texte)

Chevron CVX.N prévoit d'utiliser du pétrole brut vénézuélien dans sa raffinerie de Pascagoula, dans le Mississippi, selon des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Aucune date n'a été fixée pour l'arrivée du brut vénézuélien à la raffinerie de Pascagoula, d'une capacité de 356 440 bpj, ont précisé les sources.

Pétrole et parapétrolier
Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
163,830 USD NYSE +0,91%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
65,47 USD Ice Europ +1,82%
Pétrole WTI
61,15 USD Ice Europ +2,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 13 janvier 23:50

    A vomir ce vol organisé...et personne ne dit rien...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank