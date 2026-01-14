Chevron envisage d'utiliser le pétrole vénézuélien dans une raffinerie du Mississippi, selon certaines sources

(Correction pour supprimer la raffinerie du Texas dans le titre et le texte)

Chevron CVX.N prévoit d'utiliser du pétrole brut vénézuélien dans sa raffinerie de Pascagoula, dans le Mississippi, selon des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Aucune date n'a été fixée pour l'arrivée du brut vénézuélien à la raffinerie de Pascagoula, d'une capacité de 356 440 bpj, ont précisé les sources.