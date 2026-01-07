Chevron en pourparlers avec le gouvernement américain pour une licence élargie pour ses opérations au Venezuela, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte, les réponses aux paragraphes 4 à 6) par Marianna Parraga

Le producteur de pétrole Chevron CVX.N est en pourparlers avec le gouvernement américain pour élargir une licence clé pour opérer au Venezuela afin qu'il puisse augmenter les exportations de brut vers ses propres raffineries et vendre à d'autres acheteurs, ont déclaré mercredi quatre sources proches des négociations.

Ces discussions interviennent alors que Washington et Caracas progressent dans les négociations pour fournir jusqu'à 50 millions de barils de pétrole vénézuélien aux États-Unis et que le président Donald Trump fait pression sur les compagnies pétrolières américaines pour qu'elles investissent dans le secteur énergétique du pays sud-américain.

Chevron est la seule major pétrolière américaine opérant au Venezuela, ce qu'elle fait en vertu d'une autorisation du gouvernement américain qui l'exempte des sanctions contre le pays. Washington fait également pression pour que d'autres entreprises américaines soient impliquées dans les exportations de pétrole du Venezuela, notamment le raffineur Valero Energy VLO.N , qui était un client de l'entreprise publique PDVSA avant les sanctions, et les grandes entreprises Exxon Mobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N , dont les actifs vénézuéliens ont été expropriés il y a deux décennies, ont déclaré trois sources industrielles distinctes.

Chevron, Valero, Exxon et Conoco ainsi que le département du Trésor américain n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

PDVSA a déclaré mercredi qu'elle progressait dans ses négociations avec les États-Unis en vue d'exporter du pétrole vers ce pays dans des conditions commerciales similaires à celles en vigueur pour son principal partenaire de coentreprise, Chevron.