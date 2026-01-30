Chevron en pourparlers avec l'Irak et la Libye pour évaluer les possibilités d'exploration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur général de Chevron
CVX.N , Mike Wirth, a déclaré vendredi que la major pétrolière américaine était en pourparlers avec les gouvernements irakien et libyen pour examiner les champs pétrolifères existants et évaluer les possibilités d'exploration.
La société a besoin de voir un potentiel de retour sur investissement convaincant dans ces pays, a ajouté M. Wirth.
