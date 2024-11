Chevron dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une hausse de la production pétrolière

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les bénéfices de Chevron ont baissé par rapport à l'année précédente, bien qu'ils aient dépassé les attentes en matière de profit

Le directeur général Michael Wirth met l'accent sur la réduction des coûts et l'optimisation du portefeuille

Chevron prévoit de déplacer son siège social au Texas et d'ouvrir un centre d'ingénierie d'un milliard de dollars en Inde

Chevron Corp CVX.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre vendredi, aidé par une production de pétrole et de gaz plus élevée, mais ses bénéfices ont baissé par rapport à l'année précédente. La société américaine, dont le projet de rachat de Hess

HES.N pour 53 milliards de dollars a été retardé en raison de la contestation des rivaux Exxon Mobil XOM.N et CNOOC Ltd

600938.SS , a déclaré un bénéfice ajusté de 4,53 milliards de dollars, contre 5,72 milliards de dollars il y a un an.

Les actions ont augmenté de 2,6 % avant les heures normales de transactions.

Les bénéfices de l'industrie pétrolière ont chuté cette année en raison de la baisse des prix du brut et d'une croissance plus faible de la demande de carburant. Les prix à terme du pétrole au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre ont été en moyenne inférieurs de 17 % à ceux du trimestre précédent, et les marges mondiales sur les carburants ont souffert du ralentissement de la croissance de la demande et de l'excès d'offre. Les grandes compagnies pétrolières européennes BP BP.L et TotalEnergies TTEF.PA ont également affiché cette semaine des résultats plus faibles en raison de la forte baisse des marges de raffinage d'une année sur l'autre, de la baisse des prix du pétrole et des bénéfices liés au négoce du gaz. Exxon Mobil a également affiché un bénéfice plus élevé que prévu grâce à une augmentation de la production de pétrole, mais le bénéfice a chuté de 5 % par rapport à l'année précédente.

Chevron a déclaré avoir gagné 2,51 $ par action pour le trimestre sur une base ajustée, par rapport aux estimations des analystes de 2,42 $ selon les données de LSEG, aidé par une augmentation de 7 % d'une année sur l'autre des volumes de pétrole et de gaz et des réductions des coûts d'exploitation. Le bénéfice ajusté de l'année précédente était de 3,05 $ par action.

"Nous prenons également des mesures pour optimiser notre portefeuille et réduire les coûts d'exploitation afin d'offrir une valeur supérieure à long terme aux actionnaires", a déclaré le directeur général Michael Wirth dans un communiqué. La société prévoit de déplacer son siège social de la Californie au Texas et d'ouvrir un nouveau centre d'ingénierie de près d'un milliard de dollars en Inde. Elle a annoncé des ventes en cours de propriétés pétrolières au Canada, en Alaska et au Congo, qui devraient générer environ 8 milliards de dollars. Ces trois ventes devraient être conclues au cours du trimestre, a déclaré la société.

Les bénéfices d'exploitation ont baissé par rapport à l'année précédente dans ses deux principales unités. Les bénéfices tirés du pompage du pétrole et du gaz ont chuté de 20 % pour atteindre 4,59 milliards de dollars, tandis que les bénéfices tirés du raffinage du pétrole en essence et en diesel ont chuté de 65 % pour atteindre 595 millions de dollars. Les bénéfices de l'industrie chimique ont augmenté par rapport à l'année précédente.

Après deux années de bénéfices élevés dans le secteur des carburants, l'industrie a été lente à s'adapter au ralentissement de la croissance de la demande, à l'offre excédentaire des producteurs qui exploitent leurs usines à des niveaux élevés et à la mise en service de nouvelles raffineries en Asie et en Afrique.

Les résultats du troisième trimestre de Chevron ont été affectés par des pannes dans une raffinerie californienne et par une perte de production due à la fermeture de puits en raison de travaux de maintenance planifiés et du mauvais temps.