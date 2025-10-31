Chevron dépasse les attentes au T3, production record après le rachat de Hess

Le logo de Chevron à la bourse de New York

Chevron a dépassé les attentes sur ses résultats du troisième trimestre vendredi, la production record de pétrole et de gaz du groupe ayant été stimulée par son acquisition de Hess pour 55 milliards de dollars (47,16 milliards d'euros), tandis que les marges de raffinage se sont améliorées.

Le bénéfice ajusté pour le trimestre clos le 30 septembre s’est établi à 3,6 milliards de dollars, soit 1,85 dollar par action, dépassant largement les prévisions des analystes, qui tablaient sur 1,68 dollar par action selon le consensus LSEG.

Le flux de trésorerie d'exploitation, hors fonds de roulement, a augmenté de près de 20% sur un an pour atteindre 9,9 milliards de dollars, porté notamment par la hausse de la production dans des régions telles que le bassin permien et le golfe du Mexique, a déclaré Eimear Bonner, directrice financière de Chevron, lors d'une interview.

Lors d'une présentation aux investisseurs, le groupe a déclaré s'attendre à une forte génération de liquidités durable, même avec des prix du pétrole plus bas, grâce à une meilleure efficacité du capital et à la croissance d’actifs à forte marge.

Le deuxième plus grand producteur de pétrole des États-Unis a finalisé l'acquisition de Hess en juillet, ce qui lui a donné accès à un champ pétrolifère prolifique en Guyane, exploité par son principal concurrent Exxon Mobil. La production combinée a atteint un record de 4,1 millions de barils équivalent pétrole par jour (bepj), un record et une augmentation par rapport à la production autonome de Chevron de 3,4 millions de bepj au cours du même trimestre de l'année dernière.

Les résultats ont également été soutenus par la baisse des coûts, Chevron étant en bonne voie pour réaliser des réductions de 2 à 3 milliards de dollars l’année prochaine, a déclaré Eimear Bonner.

"Ce sont les catalyseurs qui se conjuguent pour nous donner une grande confiance dans la croissance du flux de trésorerie disponible avec des risques d'exécution moindres, étant donné que toutes ces grandes étapes sont derrière nous", a-t-elle déclaré.

Les bénéfices de l'amont se sont élevés à 3,3 milliards de dollars, soit une baisse de 28% par rapport à la même période de l'année dernière, en raison de la baisse des prix du pétrole. Le bénéfice des activités en aval de Chevron a bondi de 91% sur la même période pour atteindre 1,1 milliard de dollars, grâce à l'augmentation des marges de raffinage et à la baisse des dépenses d'exploitation aux États-Unis.

Chevron a versé 3,4 milliards de dollars en dividendes et racheté 2,6 milliards de dollars d’actions au trimestre. Les dépenses d’investissement ont atteint 4,4 milliards de dollars, en hausse sur un an en raison des actifs hérités de Hess.

(Sheila Dang, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)