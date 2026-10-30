 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chevron dépasse les attentes au T3 avec la hausse du bénéfice de l'aval
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 11:34

Ajouter Boursorama à vos sources

Le logo de Chevron (CVX), société cotée à l'indice Dow Jones Industrial Average, à Los Angeles

Le logo de Chevron (CVX), société cotée à l'indice Dow Jones Industrial Average, à Los Angeles

Chevron a annoncé vendredi des ‌résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, les marges de raffinage ayant grimpé ​en flèche dans le contexte de la guerre américano-israélienne menée contre l'Iran et du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le résultat ajusté s'est élevé à 10,4 milliards de ​dollars (9,29 milliards d'euros), soit 5,28 dollars par action, en hausse de 185% sur un an et au-dessus du ​consensus, établi à 4,89 dollars selon les ⁠données de LSEG.

Le résultat de l'amont s'est élevé à 5,7 milliards de ‌dollars, en chute de 30% par rapport aux trois mois précédents, en partie à cause de la baisse des cours du pétrole.

Le résultat ​de l'aval est ressorti ‌à 4,9 milliards de dollars, un niveau légèrement supérieur à ⁠celui du deuxième trimestre.

Les raffineries de Chevron ont atteint un volume record de traitement de pétrole brut américain, dépassant le million de barils par jour au cours du ⁠trimestre, tandis que ‌les rendements en diesel et en kérosène ont augmenté de plus ⁠de 10%.

Ce trimestre comprenait un mois de production au Venezuela, après que Chevron ‌a adopté la méthode de la mise en équivalence pour ses activités ⁠dans ce pays, à la suite d'une amélioration des conditions ⁠fiscales.

La production vénézuélienne a ‌affiché un flux de trésorerie disponible positif et des coûts totaux inférieurs à ​20 dollars le baril, a indiqué la ‌société.

Chevron a produit 3,98 millions de barils équivalent pétrole par jour (bep/j), soit une baisse de 2% par ​rapport au trimestre précédent.

Le flux de trésorerie disponible ajusté s'est élevé à 14,2 milliards de dollars, soit le double du niveau enregistré à la même période ⁠l'année dernière.

Au cours du troisième trimestre, la société a versé 3,5 milliards de dollars de dividendes et racheté pour 2,5 milliards de dollars d'actions.

À la fin du troisième trimestre, la dette nette s'est élevée à 20,7 milliards de dollars, contre 34,5 milliards à la fin de l'année 2025.

(Sheila Dang à Houston; version française Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)

Dividendes
Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
2,95 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
117,36 USD Ice Europ +1,47%
Pétrole WTI
104,08 USD Ice Europ +1,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,88 -18,36%
CAC 40
7 980,42 +0,13%
Pétrole Brent
117,4 +1,50%
SANOFI
79,96 +5,00%
TOTALENERGIES
85,55 +1,12%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank