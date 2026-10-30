Chevron dépasse les attentes au T3 avec la hausse du bénéfice de l'aval

Le logo de Chevron (CVX), société cotée à l'indice Dow Jones Industrial Average, à Los Angeles

Chevron a annoncé vendredi des ‌résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, les marges de raffinage ayant grimpé ​en flèche dans le contexte de la guerre américano-israélienne menée contre l'Iran et du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le résultat ajusté s'est élevé à 10,4 milliards de ​dollars (9,29 milliards d'euros), soit 5,28 dollars par action, en hausse de 185% sur un an et au-dessus du ​consensus, établi à 4,89 dollars selon les ⁠données de LSEG.

Le résultat de l'amont s'est élevé à 5,7 milliards de ‌dollars, en chute de 30% par rapport aux trois mois précédents, en partie à cause de la baisse des cours du pétrole.

Le résultat ​de l'aval est ressorti ‌à 4,9 milliards de dollars, un niveau légèrement supérieur à ⁠celui du deuxième trimestre.

Les raffineries de Chevron ont atteint un volume record de traitement de pétrole brut américain, dépassant le million de barils par jour au cours du ⁠trimestre, tandis que ‌les rendements en diesel et en kérosène ont augmenté de plus ⁠de 10%.

Ce trimestre comprenait un mois de production au Venezuela, après que Chevron ‌a adopté la méthode de la mise en équivalence pour ses activités ⁠dans ce pays, à la suite d'une amélioration des conditions ⁠fiscales.

La production vénézuélienne a ‌affiché un flux de trésorerie disponible positif et des coûts totaux inférieurs à ​20 dollars le baril, a indiqué la ‌société.

Chevron a produit 3,98 millions de barils équivalent pétrole par jour (bep/j), soit une baisse de 2% par ​rapport au trimestre précédent.

Le flux de trésorerie disponible ajusté s'est élevé à 14,2 milliards de dollars, soit le double du niveau enregistré à la même période ⁠l'année dernière.

Au cours du troisième trimestre, la société a versé 3,5 milliards de dollars de dividendes et racheté pour 2,5 milliards de dollars d'actions.

À la fin du troisième trimestre, la dette nette s'est élevée à 20,7 milliards de dollars, contre 34,5 milliards à la fin de l'année 2025.

(Sheila Dang à Houston; version française Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)