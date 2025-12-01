Chevron déclare que les chargements de Tengizchevroil se poursuivent à la suite d'une attaque de drone sur Novorossiysk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron a déclaré dimanche en fin de journée que les chargements de pétrole brut Tengizchevroil se poursuivaient dans le port russe de Novorossiysk, à la suite d'une attaque de drone ukrainien qui a mis hors service l'un des amarrages à point unique (SPMs) au terminal de la mer Noire du Caspian Pipeline Consortium.

Chevron a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel que tout le personnel avait été retrouvé et qu'il n'y avait pas eu de victimes, ajoutant qu'elle surveillait la situation.

Le CPC, qui comprend des actionnaires russes, kazakhs et américains, a déclaré samedi que l'un des trois points d'amarrage de son terminal de Novorossiysk avait été endommagé et que les opérations avaient été interrompues.