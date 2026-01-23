 Aller au contenu principal
Chevron déclare que la production de pétrole de Tengiz n'a pas encore repris
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 10:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(changement de source pour un porte-parole de Chevron)

La production de pétrole dans le vaste champ pétrolifère de Tengiz au Kazakhstan, l'un des plus grands au monde, n'a pas repris depuis que son opérateur a annoncé un arrêt lundi, a déclaré vendredi un porte-parole de Chevron CVX.N , qui dirige le producteur de pétrole kazakh Tengizchevroil (TCO).

"Tengizchevroil (TCO) confirme que, par mesure de précaution, elle a temporairement arrêté la production de ses champs pétroliers de Tengiz et Korolev", a déclaré un porte-parole de Chevron dans un communiqué envoyé par courrier électronique, réitérant des déclarations antérieures sur l'arrêt.

La production de pétrole dans le champ pétrolifère de Tengiz pourrait être interrompue pendant encore 7 à 10 jours, ont déclaré trois sources industrielles à Reuters mardi.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
166,560 USD NYSE -0,08%
Gaz naturel
5,05 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
64,76 USD Ice Europ +0,56%
Pétrole WTI
60,07 USD Ice Europ +0,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

