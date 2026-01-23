Chevron déclare que la production de pétrole de Tengiz n'a pas encore repris

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(changement de source pour un porte-parole de Chevron)

La production de pétrole dans le vaste champ pétrolifère de Tengiz au Kazakhstan, l'un des plus grands au monde, n'a pas repris depuis que son opérateur a annoncé un arrêt lundi, a déclaré vendredi un porte-parole de Chevron CVX.N , qui dirige le producteur de pétrole kazakh Tengizchevroil (TCO).

"Tengizchevroil (TCO) confirme que, par mesure de précaution, elle a temporairement arrêté la production de ses champs pétroliers de Tengiz et Korolev", a déclaré un porte-parole de Chevron dans un communiqué envoyé par courrier électronique, réitérant des déclarations antérieures sur l'arrêt.

La production de pétrole dans le champ pétrolifère de Tengiz pourrait être interrompue pendant encore 7 à 10 jours, ont déclaré trois sources industrielles à Reuters mardi.