Chevron continue de répondre à l'incident de feu de la raffinerie d'El Segundo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron CVX.N a déclaré lundi que le personnel de sa raffinerie d'El Segundo continuait de répondre à un incident de feu qui s'est produit dans la raffinerie vendredi, le feu étant maintenant complètement éteint.

"Nous allons procéder à des ajustements opérationnels afin de garantir la sécurité et la fiabilité de nos installations et de répondre à la demande de carburant du sud de la Californie", a ajouté la société.