Chevron: BPA accru de 6% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Chevron dévoile un bénéfice net ajusté de 3,81 milliards de dollars au titre des trois premiers mois de 2025, soit 2,18 dollars par action, un BPA en hausse de près de 6% en rythme séquentiel, mais un peu sous les attentes des analystes.



Si les activités amont du groupe énergétique ont vu leur bénéfice diminuer de 13% à 3,76 milliards de dollars d'un trimestre sur l'autre, les activités aval ont généré un profit de 325 millions, contre une perte de 248 millions au dernier trimestre 2024.



'Malgré des conditions de marchés changeantes, notre portefeuille résilient, un bilan solide, et un accent ferme mis sur la discipline du capital et des coûts nous mettent en bonne position pour une croissance de premier ordre du FCF pour 2026', affirme son PDG Mike Wirth.





Valeurs associées CHEVRON 136,140 USD NYSE +0,10%