Chevron: bond des ventes et du bénéfice trimestriels avec la flambée du prix des hydrocarbures

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Le groupe pétrolier américain Chevron a vu ses résultats bondir au troisième trimestre, profitant comme ses concurrents de la flambée des cours des hydrocarbures entretenue par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Selon son communiqué publié vendredi, Chevron a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 67,8 milliards de dollars, en hausse de plus de 36 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Le groupe de Houston (Texas) a aussi vu son bénéfice net bondir de plus de 180 % sur un an, pour s'établir à 9,92 milliards de dollars pour la période juillet-septembre.

Le bénéfice net par action à données comparables, un indicateur de rentabilité très suivi sur les marchés anglo-saxons, a lui aussi flambé affichant une hausse de plus de 185 % pour s'établir à 5,28 dollars par action au troisième trimestre.

Outre une production aux Etats-Unis toujours solide, Chevron dit avoir battu des records de production dans ses activités en Méditerranée orientale et en Australie.

"Nous avons enregistré de solides performances opérationnelles et une exécution rigoureuse, tout en continuant d'investir pour augmenter l'approvisionnement en énergie", a déclaré le patron du groupe Mike Wirth, cité dans un communiqué.

Le groupe pétrolier, qui a aussi continué de réduire sa dette au troisième trimestre, a annoncé qu'il verserait un dividende de 1,78 dollar par action à ses actionnaires.

Chevron a aussi précisé dans son communiqué que les nouveaux gisements obtenus et les conditions commerciales améliorées figurant dans accords signés en septembre avec le Venezuela, dont il est le partenaire pétrolier historique, lui offriraient la possibilité de plus que doubler sa production locale dans les cinq années à venir.

Les géants des hydrocarbures américain ExxonMobil, français TotalEnergies, britanniques BP et Shell ou encore les compagnies espagnole Repsol et italienne Eni ont déjà publié des résultats en très fortes progressions, la hausse persistante des cours profitant à l'ensemble du secteur.