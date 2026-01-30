Chevron : baisse de plus de 30% de ses bénéfices sur l'année 2025
"Les bénéfices publiés ont diminué en 2025 par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la baisse des prix du pétrole brut, de la diminution des bénéfices des sociétés affiliées et d'effets de change défavorables. Ces facteurs ont été partiellement compensés par la hausse des marges sur les ventes de produits raffinés, l'impact de l'augmentation des volumes de vente et la baisse des indemnités de licenciement", explique la compagnie pétrolière.
De plus, les revenus de Chevron ont également reculé en 2025. La baisse est de 6,8 % sur un an à 189 MdsUSD.
En revanche, le groupe pétrolier indique que sa production nette en équivalent pétrole a établi des records annuels tant au niveau mondial qu'aux Etats-Unis. Pour l'année 2025, l'acquisition de Hess a contribué à hauteur de 261 000 barils équivalent pétrole par jour, tandis que les opérations historiques de Chevron ont ajouté 124 000 barils équivalent pétrole par jour supplémentaire, portés par la croissance dans le bassin Permien et la montée en puissance des projets chez TCO et dans le golfe du Mexique".
"Nous avons intégré Hess avec succès, démarré des projets d'envergure, atteint une production record et réorganisé nos activités. Cela s'est traduit par une croissance du flux de trésorerie disponible (free cash-flow) en tête du secteur et par des rendements supérieurs pour les actionnaires, malgré la baisse des prix du pétrole", a déclaré Mike Wirth, président-directeur général de Chevron. Le free cash flow ressort à 16,6 MdsUSD, contre 15 MdsUSD en 2024.
L'entreprise a également continué de faire progresser ses opportunités dans les nouvelles énergies (électricité, lithium et hydrogène) et a réalisé des réductions de coûts structurels de 1,5 MdUSD en 2025. Ces efforts ont permis à l'entreprise de porter sa production à des niveaux records et de générer le flux de trésorerie opérationnel le plus élevé de son histoire (à prix de matières premières comparables), positionnant ainsi la société pour augmenter son dividende annuel par action pour la 39ème année consécutive". Le flux de trésorerie opérationnel 2025 s'élève à 33,93 MdsUSD, contre 31,49 MdsUSD.
Chevron a redistribué 27,1 MdsUSD de liquidités à ses actionnaires au cours de l'année 2025, comprenant 12,1 MdsUSD de rachats d'actions, 12,8 MdsUSD de dividendes, ainsi que 2,2 MdsUSD pour l'achat d'actions Hess au début de l'année 2025.
En outre, le conseil d'administration de la société a annoncé une augmentation de 4% du dividende trimestriel, le portant à 1,78 USD par action. Ce dividende sera mis en paiement le 10 mars 2026 à l'ensemble des détenteurs d'actions ordinaires inscrits sur les registres de transfert de la société à la clôture du marché le 17 février 2026
