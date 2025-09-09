 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 459,29
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chevron augmentera la production de Vaca Muerta à 30 000 bpj d'ici la fin de l'année
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 23:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2-4)

Chevron CVX.N prévoit d'augmenter la production de pétrole dans la formation de schiste de Vaca Muerta en Argentine à 30 000 barils par jour d'ici la fin de l'année, a déclaré mardi Ana Moneto, directrice nationale de l'entreprise en Argentine.

S'exprimant lors de la conférence Argentina Oil and Gas à Buenos Aires, Ana Moneto a souligné la qualité de Vaca Muerta, l'une des plus grandes réserves de pétrole non conventionnel au monde.

Toutefois, elle a déclaré que l'Argentine devait attirer de nouveaux investissements pour développer pleinement son potentiel.

"L'environnement réglementaire doit être plus stable et prévisible, afin de permettre les mouvements de capitaux, qui seront essentiels à long terme, de respecter les investissements existants, de maintenir des coûts compétitifs et de maintenir des politiques de marché libre", a-t-elle déclaré.

Valeurs associées

CHEVRON
154,830 USD NYSE +0,49%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,48 USD Ice Europ +0,36%
Pétrole WTI
62,78 USD Ice Europ +0,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank