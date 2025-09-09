Chevron augmentera la production de Vaca Muerta à 30 000 bpj d'ici la fin de l'année

Chevron CVX.N prévoit d'augmenter la production de pétrole dans la formation de schiste de Vaca Muerta en Argentine à 30 000 barils par jour d'ici la fin de l'année, a déclaré mardi Ana Moneto, directrice nationale de l'entreprise en Argentine.

S'exprimant lors de la conférence Argentina Oil and Gas à Buenos Aires, Ana Moneto a souligné la qualité de Vaca Muerta, l'une des plus grandes réserves de pétrole non conventionnel au monde.

Toutefois, elle a déclaré que l'Argentine devait attirer de nouveaux investissements pour développer pleinement son potentiel.

"L'environnement réglementaire doit être plus stable et prévisible, afin de permettre les mouvements de capitaux, qui seront essentiels à long terme, de respecter les investissements existants, de maintenir des coûts compétitifs et de maintenir des politiques de marché libre", a-t-elle déclaré.