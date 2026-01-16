Chevron approuve l'extension du champ gazier israélien Leviathan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'informations sur le projet dans les paragraphes 5 à 8)

Chevron CVX.N a pris la décision finale d'investir dans l'expansion de la production du champ de gaz naturel israélien Leviathan, a déclaré vendredi la major pétrolière américaine, ce qui augmentera l'approvisionnement des marchés nationaux et régionaux, y compris l'Égypte et la Jordanie, alors que la demande de gaz de la Méditerranée orientale est en hausse.

Leviathan est l'un des plus grands gisements de gaz de la Méditerranée orientale et la pierre angulaire du système énergétique israélien. Ses exportations vers l'Égypte contribuent à alimenter les usines de GNL qui expédient le gaz vers l'Europe.

Chevron a déclaré que l'expansion portera les livraisons totales de gaz de Leviathan à environ 21 milliards de mètres cubes par an.

Le projet d'extension de Leviathan devrait entrer en service vers la fin de cette décennie.

Les partenaires de Leviathan sont Chevron Mediterranean Ltd en tant qu'opérateur avec une participation de 39,66 %, NewMed Energy NWMDp.TA avec 45,34 % et Ratio Energies RATIp.TA avec une participation de 15 %.

"Cette étape importante démontre notre engagement continu à travailler en partenariat avec l'État d'Israël pour développer les ressources en gaz naturel et fournir une énergie essentielle à des millions de personnes en Israël, en Égypte et en Jordanie ", a déclaré Jack Baker, directeur général de Chevron pour la région de la Méditerranée orientale.

Les actifs de Chevron en Méditerranée orientale comprennent le champ gazier de Tamar, au large d'Israël, et le champ gazier d'Aphrodite, au large de Chypre, qui est en cours de développement.