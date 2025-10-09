Chevron agrandit son hub indien pour renforcer ses capacités numériques et d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arunima Kumar

Chevron CVX.N India a ouvert jeudi un bâtiment de 312 000 pieds carrés pour son centre d'excellence en ingénierie et en innovation (ENGINE) à Bengaluru, un an après avoir lancé l'unité pour consolider le travail technique et approfondir ses capacités numériques et d'intelligence artificielle.

Cette expansion souligne le rôle croissant de l'Inde dans la transition énergétique, la technologie devenant un élément central de la réduction des coûts et de la compétitivité.

Elle intervient également alors que la major pétrolière américaine vise jusqu'à 3 milliards de dollars de réduction des coûts d'ici 2026 et rationalise les opérations mondiales.

"Nous étions une organisation très décentralisée jusqu'à récemment", a déclaré à Reuters Akshay Sahni, responsable national de Chevron en Inde, ajoutant que le centre vise l'efficacité.

"Nous utilisons l'IA pour améliorer les performances de nos machines. Nous utilisons l'IA pour améliorer la façon dont nous forons le pétrole et le gaz... Il ne s'agit pas tant de réduire les effectifs."

Mais le calendrier et l'objectif du projet, quelques mois après que Chevron a annoncé son intention de réduire de 15 à 20 % sa main-d'œuvre mondiale , mettent en évidence une dépendance croissante à l'égard de l'ingénierie et de la base de talents numériques de l'Inde, à mesure que les entreprises énergétiques américaines centralisent et déplacent le travail hautement qualifié vers des centres moins coûteux.

Akshay Sahni a déclaré que la richesse de l'Inde en matière de talents dans les domaines des STEM et des technologies de l'information a été un facteur clé dans la décision. "Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où l'on peut embaucher dans toutes les disciplines: mécanique, génie civil, pétrole, géologie, électricité", a-t-il déclaré.

Le centre a embauché plus de 1 000 professionnels depuis 2024 et prévoit d'investir environ 1 milliard de dollars sur plusieurs années dans le personnel, la technologie et l'infrastructure.

Il comprend des ordinateurs à haute performance pour la modélisation géologique en temps réel et des jumeaux numériques des usines de traitement de Chevron.

Pour l'instant, la société basée à Houston, au Texas, ne prévoit pas d'autres centres ENGINE en dehors de l'Inde.

"Pour l'instant, nous nous concentrons principalement sur le développement de notre centre de Bengaluru... en améliorant les compétences de notre personnel au fur et à mesure de l'évolution de la technologie et en obtenant davantage de flux de travail significatifs", a déclaré Akshay Sahni.