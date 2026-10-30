Chevron affole les compteurs au 3e trimestre : près de 10 milliards de dollars de bénéfice

Chevron a vu son bénéfice net bondir de 180% au 3e trimestre 2026. Le groupe pétrolier américain profite de marges de raffinage en forte hausse, malgré une production mondiale en recul.

Chevron a dégagé un bénéfice net de 9,9 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 3,5 milliards un an plus tôt, selon les résultats publiés vendredi 30 octobre.

Le bénéfice ajusté atteint 10,4 milliards de dollars. Le résultat net recule toutefois de près de 18% par rapport au deuxième trimestre. Des effets de décalage liés à la hausse des prix ont pesé sur le résultat à hauteur de 1,6 milliard de dollars.

Le raffinage tire les résultats du groupe pétrolier américain. Le bénéfice des activités de raffinage et de distribution atteint 4,9 milliards de dollars, contre 1,1 milliard un an auparavant. Aux Etats-Unis, les raffineries du groupe ont traité un volume record de 1,09 million de barils par jour. Leur taux d'utilisation approche 98 %.

Sept milliards de dollars prévus au Venezuela

La production mondiale recule de 2,6% sur un an, à 3,98 millions de barils équivalent pétrole par jour. Chevron invoque notamment les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient. La hausse des prix réduit aussi les volumes qui lui reviennent dans certains contrats.

Le groupe mise sur le Venezuela pour soutenir sa croissance. Ses coentreprises prévoient d'y investir 7 milliards de dollars sur cinq ans. Selon Chevron, l'amélioration des conditions commerciales et l'élargissement de son périmètre pourraient permettre de plus que doubler la production de ses coentreprises sur cette période.

Les flux de trésorerie générés par l'activité atteignent 16 milliards de dollars, contre 9,4 milliards un an plus tôt. Chevron a réduit sa dette totale de 3,5 milliards de dollars au cours du trimestre.