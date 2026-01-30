Chevron affirme que la panne d'électricité à Tengiz est due à un problème mécanique et non à un sabotage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Chevron CVX.N , Mike Wirth, a déclaré vendredi qu'une panne d'électricité sur le champ pétrolifère de Tengiz au Kazakhstan était due à un problème mécanique et non à un sabotage ou à une cyberattaque.

Une enquête sur la cause de la panne est toujours en cours, a déclaré M. Wirth lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de Chevron avec les analystes.

Deux postes de chargement ont été remis en service sur le Caspian Pipeline Consortium, la principale voie d'exportation du champ de Tengiz, tandis qu'un troisième poste fera l'objet d'importants travaux de maintenance et sera remis en service dans le courant de l'année, a-t-il précisé.