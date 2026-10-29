COMMUNIQUÉ DE PRESSE Canéjan, le 29 octobre 2026

CHEOPS TECHNOLOGY accroît son chiffre d’affaires et sa rentabilité opérationnelle en 2025-2026

214,38 M€ de chiffre d’affaires consolidé et une forte accélération de l’innovation autour d’iCod Private AI, son offre d’IA souveraine pour les entreprises

CHEOPS TECHNOLOGY annonce, pour l’exercice clos le 30 avril 2026, un chiffre d’affaires consolidé de 214,38 millions d’euros, en progression de 6,77 %. Son résultat d’exploitation consolidé atteint 13,21 millions d’euros, en hausse de 12,37 %. Le groupe place l’innovation au cœur de son développement, avec une priorité : permettre aux entreprises d’utiliser les modèles d’Intelligence Artificielle ouverts les plus adaptés à leurs métiers dans un environnement souverain, exploité par CHEOPS TECHNOLOGY. Le groupe engage ainsi une nouvelle étape de sa stratégie d’innovation : enrichir ses offres d’IA souveraine et de cybersécurité, tout en généralisant l’intelligence artificielle dans ses propres métiers.

Une progression de la performance opérationnelle

Le résultat d’exploitation consolidé s’établit à 13,21 M€, contre 11,75 M€ un an plus tôt, soit une amélioration de 12,37%. Le résultat courant consolidé ressort à 12,09 M€, en léger retrait de 0,65% et le résultat net consolidé à 8,40 M€, en baisse de 5,19 % pour des provisions ponctuelles de dépréciation de créances.

En K€ FY 2025/2026 FY 2024/2025 Δ Variation Chiffre d’affaires consolidé 214 382 200 789 +6,77 % Résultat d’exploitation consolidé* 13 209 11 755 +12,37 % Résultat courant consolidé 12 093 12 172 -0,65 % Résultat net consolidé 8 404 8 865 -5,19 %

Exercices clos les 30 avril 2026 et 2025. Montants arrondis au K€. Comptes consolidés certifiés par les commissaires aux comptes.

* La participation des salariés est comptabilisée en charges de personnel dans les comptes consolidés et vient en déduction du résultat d’exploitation.

Les comptes sociaux de CHEOPS TECHNOLOGY

En K€ FY 2025/2026 FY 2024/2025 Variation Chiffre d’affaires 176 701 164 157 +7,64 % Résultat d’exploitation 11 593 10 981 +5,57 % Résultat courant avant impôts 11 277 11 758 -4,09 % Résultat net 6 852 7 567 -9,44 %

Exercices clos les 30 avril 2026 et 2025. Montants arrondis au K€. Comptes sociaux certifiés par les commissaires aux comptes.

iCod Private AI associe choix des modèles et maîtrise de leur exécution

Avec iCod Private AI, CHEOPS TECHNOLOGY propose aux entreprises une IA souveraine et multi-modèles. Son principe est de sélectionner et fournir, pour chaque cas d’usage, les meilleurs modèles de langage ouverts du marché avec 4 niveaux de poids et de raisonnement. Ces LLM sont exécutés chez CHEOPS TECHNOLOGY, dans ses datacenters en France et prochainement en Suisse.

CHEOPS TECHNOLOGY ne fournit pas seulement un accès aux modèles alloués à des GPU mais opère pour le client l’infrastructure et la pile logicielle IA (calcul, orchestration, inférence, passerelle, recherche, agents, observabilité et sécurité). La valeur de l’offre tient à cette combinaison : choisir les modèles selon leur pertinence pour le métier, tout en maîtrisant l’infrastructure sur laquelle ils fonctionnent. La souveraineté de l’environnement d’exécution ne suppose pas que chaque modèle soit d’origine française, elle repose sur les conditions d’hébergement, d’exploitation et de traitement des données. Cette approche permet aux entreprises de mobiliser les avancées du marché sans imposer un modèle unique à l’ensemble de leurs usages.

Des usages métiers concrets pour passer de l’expérimentation à la production

iCod Private AI vise des usages sans limites et le déploiement de l’agentique pour les clients de CHEOPS TECHNOLOGY. iCod Private AI est souverain, sécurisé, clé en main, avec un modèle de prix prédictible et privilégiant le meilleur ratio coût / valeur du marché pour de l’IA opérée et souveraine.

Le choix du modèle et son intégration aux données de l’entreprise dépendent du cas d’usage, des exigences de confidentialité et des performances recherchées. C’est la promesse du « prêt-à-porter sur-mesure » du Cloud CHEOPS TECHNOLOGY adapté à l’Intelligence Artificielle.

CHEOPS TECHNOLOGY accompagne les organisations dans cette mise en œuvre, depuis l’accès aux modèles par API jusqu’à la construction d’applications métiers et à la gestion des traitements d’IA. L’offre s’appuie sur des modèles mutualisés ou dédiés, une facturation prédictible et des standards ouverts facilitant la réversibilité. L’objectif est d’inscrire l’IA dans les processus de l’entreprise, avec une exploitation maîtrisée et des usages adaptés aux besoins des collaborateurs.

AMON SaaS apporte l’IA clé en main aux PME et ETI

AMON (Assistant Multitâches d’Optimisation Numérique) est la plateforme IA utilisée chaque jour par les collaborateurs CHEOPS. Désormais disponible en SaaS elle est livrée prête à l’emploi pour les clients de l’entreprise. Hébergée sur la même infrastructure et pile logicielle que iCod Private AI, c’est la promesse d’un accès rapide et souverain, opérationnel en quelques jours, à un assistant conversationnel multimodal : recherche documentaire dans les sources de données de l’entreprise (RAG), assistants spécialisés métiers (juridique, réponse à AO, RH…) et productivité augmentée avec AMON CoWorker permettent d’agir sur les fichiers et dossiers des utilisateurs toujours en utilisant les modèles ouverts opérés dans l’environnement CHEOPS TECHNOLOGY. Cette offre est disponible dès 20 utilisateurs avec un prix par utilisateur et deux niveaux d’accès possibles (essentiel ou pro). AMON SaaS sera continuellement enrichi et profitera pour l’ensemble de ses clients des avancées de CHEOPS TECHNOLOGY sur le déploiement de l’IA en interne.

L’innovation au service du développement du groupe

iCod Private AI et AMON SaaS prolongent les investissements engagés par CHEOPS TECHNOLOGY dans l’IA et la valorisation des données, notamment depuis la création de sa Business Unit dédiée en 2024. L’offre complète les expertises du groupe en Cloud, infrastructure On Premise et en Cybersécurité, afin d’accompagner les entreprises sur l’ensemble du parcours de leurs données, de l’hébergement à leur exploitation dans les applications métiers.

« Notre ambition est de permettre aux entreprises d’utiliser le meilleur de l’IA pour leurs métiers, tout en gardant la maîtrise de leurs données. Avec iCod Private AI, nous choisissons les modèles en fonction des cas d’usage et nous les exécutons chez CHEOPS. C’est là que se situe notre valeur ajoutée : transformer les innovations du marché en services souverains, exploitables et utiles aux entreprises », déclare Nicolas LEROY-FLEURIOT, Président-Directeur Général de CHEOPS TECHNOLOGY.

L’IA dans les offres et dans les métiers de CHEOPS

La généralisation de l’IA constitue une priorité transversale pour le groupe. Elle s’inscrit dans les valeurs « TIC » de CHEOPS TECHNOLOGY — Travail, Innovation, Créativité — et se traduit par une feuille de route qui concerne à la fois les offres commercialisées et les processus internes.

Dans la cybersécurité, CHEOPS TECHNOLOGY intègre d’ores et déjà des fonctions d’IA au sein de son SOC CyberPatriot dont le nombre de contrat a dépassé la barre des 100 cette année. Cette évolution complète les développements d’iCod Private AI et traduit la volonté d’inscrire l’IA dans les services de protection et d’exploitation des systèmes d’information.

Au sein de la Division Cloud & Managed Services (DCMS), le groupe a commencé à généraliser l’IA dans les processus. Cette orientation s’accompagne d’une généralisation de l’utilisation de son nouvel outil “AMON” pour les usages internes. L’ambition est d’ancrer l’IA dans les pratiques quotidiennes des équipes, avec des applications adaptées à leurs missions.

La démarche concerne également les fonctions commerciales. Parmi les exemples de tâches, figure la préparation quotidienne d’une prospection ciblée : identifier des entreprises correspondant au profil de client recherché, repérer les décideurs, préparer une approche personnalisée et alimenter le CRM. Cet exemple illustre la volonté d’intégrer l’IA à une chaîne de travail complète, au-delà de la seule génération de contenus.

De nouvelles offres de cloud et de financement des infrastructures

L’accélération de l’innovation s’étend au Cloud avec le lancement prévu d’iCod Open, une offre reposant sur HPE VME et intégrant la plateforme de gestion du Cloud Morpheus. Cette évolution enrichit le portefeuille de CHEOPS TECHNOLOGY en matière de virtualisation et de gestion des environnements Cloud tout en s’orientant vers une solution de virtualisation Open Source KVM mais avec un choix de solution réellement exploitable en environnement de production critique.

Le groupe prévoit également le lancement de CHEOPS FINANCIAL SERVICES (CFS), destiné à proposer aux clients un financement de leur consommation d’infrastructures. L’objectif est de leur offrir une alternative à l’autofinancement initial et de faciliter une approche de consommation des infrastructures « on premise » en dépenses d’exploitation, selon les modalités des contrats. Cette initiative répond à l’explosion du prix des infrastructures constaté sur le marché.

Ces orientations associent innovation technologique, évolution des usages et modalités de consommation. Elles prolongent la stratégie toujours claire de CHEOPS TECHNOLOGY : concevoir et exploiter des services de cloud, de cybersécurité et d’IA adaptés aux entreprises, en conservant la maîtrise de leur environnement numérique.

À propos de CHEOPS TECHNOLOGY

Avec son siège social en Nouvelle-Aquitaine près de Bordeaux, CHEOPS TECHNOLOGY est un leader français des infrastructures informatiques sécurisées, du Cloud, de la Cybersécurité et de l’Intelligence Artificielle, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché IT. Forte de plus de 750 collaborateurs répartis dans 12 implantations partout en France et d’une filiale en Suisse, CHEOPS TECHNOLOGY exploite huit datacenters au plus près des besoins de ses clients. Le groupe accompagne les entreprises, notamment les PME et les ETI, ainsi que les établissements publics et les collectivités, dans la modernisation de leur système d’information et la maîtrise de leurs données.

CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007.Code ISIN : FR0010447086, Memo : MLCHE



