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Cheniere signe un contrat d'approvisionnement en GNL d'une durée de 22 ans avec Petrobras
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 15:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'exportateur américain de GNL Cheniere Energy LNG.N a annoncé mardi que sa filiale de commercialisation avait conclu avec Petrobras un contrat d'achat et de vente de gaz naturel liquéfié à long terme d'une durée de 22 ans.

Aux termes de cet accord, la société brésilienne Petrobras s'est engagée à acheter environ 0,8 million de tonnes par an de GNL à Cheniere Marketing, sur une base FOB (franco à bord).

* Les producteurs de GNL ont recours à des contrats à long terme avec des acheteurs solvables pour étayer leurs décisions de financement et d’investissement dans le cadre de projets d’exportation de plusieurs milliards de dollars.

* Cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Petrobras pour réduire son exposition à la volatilité des prix spot du GNL et garantir une flexibilité d'approvisionnement pour le marché brésilien du gaz et de l'électricité.

* Jack Fusco, directeur général de Cheniere, a déclaré que cet accord apportait «un soutien commercial supplémentaire et une visibilité sur les flux de trésorerie grâce à des redevances fixes, afin de soutenir la croissance future des capacités de liquéfaction sur des sites existants».

* Plus tôt en février , la société avait conclu un accord d’approvisionnement en GNL à long terme avec la société taïwanaise CPC Corp, aux termes duquel CPC achètera jusqu’à 1,2 mtpa de gaz surrefroidi à la filiale de Cheniere de 2026 à 2050.

* Petrobras avait déclaré en mars de l’année dernière qu’elle était en pourparlers avec des fournisseurs américains de GNL en vue de conclure de nouveaux accords d’importation à long terme.

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