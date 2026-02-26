 Aller au contenu principal
Cheniere signe un accord de fourniture de GNL à long terme avec le CPC taïwanais
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cheniere Energy LNG.N a déclaré jeudi avoir conclu un accord d'approvisionnement à long terme en gaz naturel liquéfié (LNG) avec la société taïwanaise CPC Corp.

En vertu de cet accord, CPC achètera jusqu'à 1,2 million de tonnes par an de gaz super réfrigéré à la filiale de Cheniere entre 2026 et 2050.

