Cheniere signe un accord de fourniture de GNL à long terme avec le CPC taïwanais

Cheniere Energy LNG.N a déclaré jeudi avoir conclu un accord d'approvisionnement à long terme en gaz naturel liquéfié (LNG) avec la société taïwanaise CPC Corp.

En vertu de cet accord, CPC achètera jusqu'à 1,2 million de tonnes par an de gaz super réfrigéré à la filiale de Cheniere entre 2026 et 2050.