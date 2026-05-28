Cheniere signe un accord avec Bechtel pour accroître la capacité d'exportation de GNL des États-Unis

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Cheniere Energy Partners CQP.N a annoncé jeudi avoir signé un contrat avec Bechtel Energy portant sur l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction de la première phase de son projet d'extension du terminal méthanier de Sabine Pass, dans la paroisse de Cameron, en Louisiane.

Voici plus de détails:

* Le terminal GNL de Sabine Pass dispose d'installations de liquéfaction du gaz naturel d'une capacité de production totale de plus de 30 millions de tonnes par an (mtpa) de GNL en service.

* Le terminal permet aux États-Unis d'exporter leur abondant gaz de schiste (provenant des bassins du Permien et de Haynesville), renforçant ainsi la balance commerciale américaine et offrant à leurs alliés géopolitiques une alternative au gaz russe ou du Moyen-Orient.

* La première phase du projet comprend le Train 7, une unité de reliquefaction des gaz d'évaporation et les infrastructures connexes reliées au terminal GNL existant de Sabine Pass.

* La société prévoit de prendre une décision finale d'investissement concernant la première phase d'ici début 2027.

* Cheniere a également indiqué avoir émis un avis de démarrage limité à Bechtel, permettant ainsi le lancement des premiers travaux d'ingénierie et d'approvisionnement.

* La phase 1 devrait avoir une capacité de production totale de plus de 6 millions de tonnes par an de GNL.