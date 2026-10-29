Cheniere revoit ses prévisions à la hausse, les perturbations de l'approvisionnement en gaz au Moyen-Orient stimulant la demande de GNL américain

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Cheniere Energy LNG.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices annuels, grâce à l'augmentation des volumes d'exportation de GNL, les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient ayant poussé les acheteurs à se tourner vers les livraisons en provenance des États-Unis.

L'action du plus grand exportateur américain de GNL a progressé de 4 % en pré-ouverture. La société a également relevé son dividende trimestriel de plus de 12 %, le portant à 62,5 centimes par action.

Les États-Unis ont consolidé leur position de premier exportateur mondial de GNL, grâce à un environnement réglementaire plus favorable, au gaz de schiste national bon marché, à une demande européenne plus forte visant à remplacer les approvisionnements russes par gazoduc et à des contrats flexibles permettant aux acheteurs de rediriger les cargaisons américaines vers des marchés offrant des marges plus élevées.

La guerre en Iran a également perturbé les approvisionnements en gaz en provenance du Qatar, l’un des plus grands exportateurs mondiaux de GNL, et suscité des inquiétudes quant aux livraisons transitant par le détroit d’Ormuz, ce qui a incité les acheteurs à réévaluer leur exposition au Golfe et à se tourner vers les approvisionnements en GNL américains.

Au début du mois, QatarEnergy a accepté d’acheter jusqu’à 4 millions de tonnes de GNL par an à Cheniere, du début des années 2030 jusqu’en 2054, signe que même les principaux exportateurs du Golfe s’assurent des approvisionnements américains pour approvisionner leurs clients.

Au troisième trimestre, Cheniere a exporté 188 cargaisons de GNL, soit une hausse de 15,3 % par rapport à l’année précédente.

Son chiffre d’affaires lié au GNL a progressé de 41,8 % pour atteindre 6,1 milliards de dollars au cours de ce trimestre.

Cheniere prévoit un résultat opérationnel ajusté compris entre 8,75 et 9,25 milliards de dollars en 2026, contre une prévision antérieure de 7,90 à 8,40 milliards de dollars.

Elle a enregistré un résultat net de 1,17 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 1,05 milliard de dollars l’année dernière.

La société a indiqué avoir achevé en août la construction du septième et dernier train de son projet « Corpus Christi Stage 3 » au Texas, augmentant ainsi sa capacité de production de GNL de plus de 20 %.