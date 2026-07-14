 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cheniere nomme l'ancien directeur financier de McKesson au sein de son conseil d'administration
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 23:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'exportateur américain de GNL Cheniere Energy LNG.N a annoncé mardi que son conseil d'administration avait nommé Britt Vitalone, ancien directeur financier de McKesson Corp MCK.N , au poste d'administrateur indépendant à compter du 14 juillet 2026.

M. Vitalone, qui a pris sa retraite de McKesson plus tôt en 2026 après près de deux décennies passées au sein de cette entreprise du secteur de la santé, siégera aux comités d’audit et de rémunération de Cheniere.

Il apporte plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de la finance et de la direction générale, ayant notamment occupé des postes à la tête des services comptabilité, trésorerie, relations avec les investisseurs et fusions-acquisitions chez McKesson.

M. Vitalone siège également au conseil d’administration et au comité d’audit d’Align Technology ALGN.O .

Valeurs associées

ALIGN TECHNOLOGY
178,4600 USD NASDAQ -1,18%
CHENIERE ENERGY
264,950 USD NYSE +0,62%
Gaz naturel
2,90 USD NYMEX 0,00%
MCKESSON
803,480 USD NYSE -1,17%
Pétrole Brent
85,10 USD Ice Europ +2,14%
Pétrole WTI
79,81 USD Ice Europ +2,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
85,1 +2,14%
CAC 40
8 366,85 +0,03%
Or
4 049,01 -0,16%
2CRSI
28,2 -4,41%
TOTALENERGIES
71,2 +1,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank