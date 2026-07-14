Cheniere nomme l'ancien directeur financier de McKesson au sein de son conseil d'administration

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L'exportateur américain de GNL Cheniere Energy LNG.N a annoncé mardi que son conseil d'administration avait nommé Britt Vitalone, ancien directeur financier de McKesson Corp MCK.N , au poste d'administrateur indépendant à compter du 14 juillet 2026.

M. Vitalone, qui a pris sa retraite de McKesson plus tôt en 2026 après près de deux décennies passées au sein de cette entreprise du secteur de la santé, siégera aux comités d’audit et de rémunération de Cheniere.

Il apporte plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de la finance et de la direction générale, ayant notamment occupé des postes à la tête des services comptabilité, trésorerie, relations avec les investisseurs et fusions-acquisitions chez McKesson.

M. Vitalone siège également au conseil d’administration et au comité d’audit d’Align Technology ALGN.O .