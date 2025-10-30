 Aller au contenu principal
Cheniere Energy annonce une hausse de son bénéfice au troisième trimestre en raison d'une forte demande de GNL
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 6)

Cheniere Energy LNG.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une forte demande de gaz naturel liquéfié.

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié et ont expédié 11,9 milliards de pieds cubes par jour (bcfpd) de ce combustible surfondu en 2024.

L'activité commerciale dans le secteur s'est encore accélérée après que le président américain Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de GNL après son entrée en fonction en janvier.

Les États-Unis ont exporté un volume record de 9,1 millions de tonnes métriques (MT) de GNL en septembre, selon les données préliminaires de la société financière LSEG.

Cheniere a exporté 646 cargaisons ou 2 237 billions d'unités thermiques britanniques de GNL en 2024.

Le chiffre d'affaires de Cheniere pour le GNL s'est élevé à 4,30 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 3,55 milliards de dollars l'année précédente.

La société, qui est le plus grand exportateur américain de GNL, a déclaré un bénéfice net attribuable à Cheniere de 1,05 milliard de dollars, soit 4,75 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 893 millions de dollars, soit 3,93 dollars par action, un an plus tôt.

Environnement

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
211,075 USD NYSE -2,33%
