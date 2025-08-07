Cheniere Energy annonce un bond de son bénéfice au deuxième trimestre en raison d'une forte demande de GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans les paragraphes 2 à 5)

Cheniere Energy GNL.N a annoncé un bond de son bénéfice au deuxième trimestre jeudi, aidé par une forte demande de gaz naturel liquéfié (GNL).

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié et ont expédié 11,9 milliards de pieds cubes par jour (bcfpd) de ce combustible surfondu en 2024.

L'activité commerciale dans le secteur s'est encore accélérée après que la présidente américaine Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de GNL après son entrée en fonction en janvier.

Le pays a exporté 884,1 milliards de pieds cubes de GNL en avril et en mai, contre 671,5 milliards de pieds cubes un an plus tôt, selon les données de l'administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA).

Les recettes de GNL de la société se sont élevées à 4,52 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 3,04 milliards de dollars un an plus tôt.

La société a déclaré un bénéfice net attribuable à Cheniere de 1,63 milliard de dollars, soit 7,30 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 880 millions de dollars, soit 3,84 dollars par action, il y a un an.