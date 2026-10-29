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Cheniere en hausse grâce à des bénéfices plus élevés au troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 11:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action de l'exportateur américain de GNL Cheniere Energy LNG.N progresse de 2 % à 304,00 dollars en pré-ouverture

** La société affiche une hausse de son résultat net au troisième trimestre, soutenue par une forte demande de GNL

** Elle affiche un bénéfice net de 1,17 milliard de dollars pour le trimestre considéré, contre 1,05 milliard il y a un an

** Le chiffre d'affaires lié au GNL s'est élevé à 6,1 milliards de dollars, contre 4,3 milliards il y a un an

** Depuis la clôture de la séance précédente, l'action affiche une hausse de 53,2 % depuis le début de l'année

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