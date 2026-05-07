Cheniere annonce une perte au premier trimestre mais revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 grâce à une augmentation de la production de GNL et des marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La perte nette du premier trimestre s'explique par des charges dérivées hors trésorerie de 4,8 milliards de dollars; le cours de l'action recule de 5,2 %

* Cheniere table sur une forte demande de GNL et une hausse des prix dans un contexte de perturbations au Moyen-Orient

* La production et le chiffre d'affaires augmentent alors que l'extension de Corpus Christi touche à sa fin, les prévisions de bénéfices pour 2026 sont revues à la hausse

(Reformulation du premier paragraphe et ajout de détails supplémentaires et de citations à partir du troisième paragraphe) par Pooja Menon et Curtis Williams

Cheniere Energy LNG.N a déclaré jeudi que les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient resserraient les marchés mondiaux du GNL et intensifiaient la concurrence pour les cargaisons américaines flexibles, alors même que la société a annoncé une forte perte nette trimestrielle due à des charges dérivées hors trésorerie. L'action a chuté de 5,5 %après quela société a annoncé une perte nette de 3,5 milliards de dollars pour le premier trimestre, affectée par un écart défavorable de 4,8 milliards de dollars lié à la variation de la valeur des contrats dérivés associés à des contrats de GNL à long terme. La société avait enregistré un bénéfice de 353 millions de dollarsau premier trimestre de l'année dernière.

Le directeur financier, Zach Davis, a déclaré aux analystes que le résultat net ajusté du trimestre, hors impact des dérivés hors trésorerie et effets fiscaux et liés aux intérêts minoritaires, s'élevait à environ 1 milliard de dollars.

“Nous prévoyons que ces pertes non réalisées hors trésorerie, évaluées à la valeur de marché, se résorberont au fil du temps et généreront des gains évalués à la valeur de marché à mesure que nous percevrons les frais de liquéfaction fixes prévus et correspondants issus de ces contrats, qui répercutent l'exposition au prix du marché du GNL”, a déclaré Davis lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Les dérivés sont des contrats utilisés pour se couvrir contre les fluctuations des prix de l'énergie, mais ils peuventcomporter des risques lorsque les marchés mondiaux deviennent volatils. Cheniere n'était pas la seule à faire état de pertes comptables liées à la volatilité du marché de l'énergie, Chevron et Exxon Mobil ayant également été touchées par les effets liés à la couverture au premier trimestre.

LES PRIX DU GNL DEVRAIENT SE RENFORCER

Anatol Feygin, directeur commercial, a déclaré que la société était “stupéfaite” que les prix mondiaux du gaz n'aient pas augmenté davantage, alors que la fermeture du détroit d'Ormuz perturbe 100 cargaisons par mois.

Il a ajouté que les prix pourraient encore augmenter en 2026, alors que l'Europe tente de remplir ses capacités de stockage à l'approche de l'hiver et que l'Asie subit les effets de la perte physique de cargaisons de GNL en provenance du Moyen-Orient.

“La situation actuelle est masquée par le fait que nous sommes en période intermédiaire et que les perturbations des livraisons dues à la fermeture du détroit n’ont vraiment commencé à se faire sentir qu’il y a un mois”, a déclaré Feygin.

En réponse à la tension sur le marché mondial du GNL, Cheniere et d'autres producteurs américains de GNL ont augmenté leurs cargaisons vers l'Asie au détriment de l'Europe, a ajouté Feygin.

HAUSSE DE LA PRODUCTION

Cheniere, le plus grand producteur de GNL aux États-Unis, a augmenté sa production de gaz surrefroidi au premier trimestre de l'année grâce à la mise en service d'une partie supplémentaire de la phase 3 de son projet d'extension à Corpus Christi, a déclaré le directeur général Jack Fusco.

Au 31 mars, la phase 3 de l'extension de l'entreprise était achevée à 96,5 %, et les premières livraisons de GNL provenant du train 6 sont attendues d'ici peu.

L'unité Train 5, qui fait partie d'un projet de sept trains censé ajouter 10 millions de tonnes par an de capacité d'exportation à l'usine de GNL de Corpus Christi, a commencé à fonctionner à pleine capacité fin mars.

Le chiffre d'affaires GNLde la société a augmenté de près de 8 % pour atteindre 5,72 milliards de dollars au cours du trimestre, et les marges sur la capacité disponible pour 2027 sont passées à environ 6-7 dollars par mmBtu, contre moins de 4 dollars en février.

Cheniere a relevé ses prévisions de bénéfice de base ajusté pour 2026 à un intervalle compris entre 7,25 et 7,75 milliards de dollars – contre une fourchette antérieure de 6,75 à 7,25 milliards de dollars – en raison de prévisions de production de GNL plus élevées et de marges de marché plus solides. La société a indiqué que la fourchette de 500 millions de dollars dans ses prévisions résultait de plusieurs inconnues et a souligné qu'une variation de 50 cents des prix de référence du Henry Hub pouvait faire varier les bénéfices de 100 millions de dollars.