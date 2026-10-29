Cheniere annonce une hausse de son résultat net au troisième trimestre

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Cheniere Energy LNG.N a annoncé jeudi une hausse de son résultat net au troisième trimestre, soutenue par une forte demande de gaz naturel liquéfié (LNG).

La société, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice net de 1,17 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 1,05 milliard de dollars l'année dernière.