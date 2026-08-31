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Cheniere achève la troisième phase du projet d'extension de l'usine de GNL de Corpus Christi
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 15:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'exportateur de GNL Cheniere Energy

LNG.N a annoncé lundi avoir pratiquement achevé son projet d'extension Corpus Christi Phase 3 au Texas, ce qui porte sa capacité de production de gaz naturel liquéfié à 56 millions de tonnes par an (mtpa), soit une augmentation de plus de 20 %.

Cette extension renforce la position de Cheniere en tant que premier exportateur américain de GNL, à un moment où le secteur augmente ses capacités pour répondre à la demande croissante des marchés étrangers.

Voici plus de détails:

* La société a indiqué que le projet avait été pratiquement achevé ce mois-ci après que le maître d’œuvre Bechtel Energy eut livré à Cheniere le septième et dernier train de liquéfaction.

* Cheniere avait donné à Bechtel le feu vert définitif pour lancer le projet en juin 2022, tandis que la première production de GNL du premier train a eu lieu en décembre 2024.

* Corpus Christi LNG fonctionne comme terminal d’exportation depuis 2018. Cheniere mène également un projet d’extension à proximité du projet Corpus Christi Phase 3, qui prévoit la construction de deux trains supplémentaires, pour lesquels une décision finale d’investissement a été prise en 2025.

* L'action de Cheniere, premier producteur américain de gaz ultra-réfrigéré, a progressé de 1,65% en pré-ouverture.

* Par ailleurs, la société a indiqué avoir exporté ce mois-ci sa 5 000e cargaison de GNL depuis son site de Sabine Pass , dans la paroisse de Cameron, en Louisiane, à destination de l’Asie.

* Le terminal de GNL de Sabine Pass dispose d’installations de liquéfaction d’une capacité de production totale de plus de 30 mtpa de GNL en service, et le projet d’extension de la phase 1 devrait ajouter 6 mtpa de capacité.

* Cheniere a indiqué avoir fourni plus de 340 millions de tonnes de GNL à travers le monde depuis l’expédition de sa première cargaison en 2016.

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