Chenavari AM obtient l’agrément Eltif 2 pour un fonds de dette immobilier

Chenavari Asset Management, la société de gestion française de Chenavari IM, a obtenu l’agrément Eltif 2 pour son fonds Chenavari Real Estate Decarbonisation Fund (CRED) délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

CRED est un fonds de dettes seniors hypothécaires dédié au financement de la transition énergétique du parc immobilier commercial européen (France, Allemagne, Bénélux, Italie, Espagne). Il vise à réduire l’empreinte carbone des bâtiments en finançant des projets de rénovation et d’amélioration de la performance énergétique.

« Actuellement, les opérations de financement senior value-add que nous observons en France offrent des rendements bruts d’environ 7?%, avec un Loan-to-Value (LTV) avoisinant 55?% et un traitement prudentiel favorable », indique un communiqué de la société de gestion d’origine britannique et fondée par Loïc Féry en 2008. Elle gère un peu plus de 4,5 milliards de dollars.