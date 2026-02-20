Chemring Group sanctionné à Londres après un début d'exercice plus lent
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 10:23
Le groupe de défense (qui tiendra son AG plus tard dans la journée) a publié une mise à jour rapportant que son chiffre d'affaires attendu pour l'exercice en cours est désormais couvert à 85% par les revenus déjà enregistrés et le carnet de commandes actuel est en amélioration par rapport aux 81% à la même période l'an dernier.
Dans le détail, la division Countermeasures & Energetics bénéficie d'une visibilité particulièrement forte, avec 96% du chiffre d'affaires FY26 déjà couvert (contre 98% un an plus tôt), tandis que la division Sensors & Information affiche une couverture de 52% (contre 54%).
Le groupe indique avoir connu un début d'exercice légèrement en deçà des attentes, en raison de perturbations opérationnelles dans la production de contre-mesures, désormais en grande partie résolues. Aux États-Unis, Chemring a engagé la fermeture progressive de certaines lignes héritées sur le site de Kilgore Flares, au profit d'une nouvelle installation automatisée. Cette réorganisation devrait entraîner une charge de dépréciation non monétaire.
Par ailleurs, les prises de commandes ont nettement ralenti au premier trimestre de l'exercice comptable 2026, à 122 millions de livres (contre 393 millions au 1er trimestre 2025), qui incluait plusieurs contrats pluriannuels significatifs.
Depuis la clôture du trimestre, Chemring a néanmoins annoncé une commande notable de 22,5 millions de livres pour le centre de défense antimissile STORM, attribuée à sa filiale Roke.
"Chemring est idéalement positionné pour bénéficier de l'augmentation des dépenses de défense des pays de l'OTAN et de leurs alliés, comme en témoigne notre carnet de commandes record et un solide pipeline d'opportunités. Pour l'exercice 2026, nos perspectives demeurent inchangées", maintient Michael Ord, CEO de Chemring.
En parallèle, Chemring poursuit ses investissements, notamment dans ses capacités de production d'explosifs, financés par endettement, ce qui entraînera une hausse du levier d'endettement à mi-parcours et en fin d'exercice.
Pour l'exercice 2026, Chemring anticipe une répartition des résultats plus marquée sur le second semestre, en ligne avec les attentes du conseil d'administration.
A la suite de cette publication, Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre Chemring, avec un objectif de cours relevé de 640p à 660p.
L'analyste perçoit cette publication comme "plutôt un soulagement", notamment au regard du taux de couverture du chiffre d'affaires 2026, qui atteint 85% à fin janvier, contre 81% un an plus tôt, et pourrait avoisiner 88% en intégrant le contrat STORM de 22,5 MGBP .
De son côté, Berenberg confirme son conseil "achat" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 590p. Le bureau d'études met toutefois en avant un début d'exercice "plus lent que prévu", en raison de perturbations opérationnelles et du recul des prises de commandes à 122m£ (-69% sur un an).
Valeurs associées
|503,000 GBX
|LSE
|-3,64%
