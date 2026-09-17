ChemoMetec bien orienté malgré Berenberg

(Zonebourse.com) - Le titre ChemoMetec, qui a déjà progressé de 3,83% au cours des deux dernières séances, poursuit sur sa lancée et s'affiche en hausse de 2,94%, à 516,25 couronnes danoises à la Bourse de Copenhague. Pourtant, dans une note, Berenberg a qualifié les chiffres du quatrième trimestre d'un "peu légers".
La banque allemande est revenue sur la publication du groupe du 10 septembre dernier et estime que les données du quatrième trimestre sont 4% sous les attentes du consensus pour le chiffre d'affaires et environ 2% en dessous pour l'Ebitda. Elle rappelle toutefois que ces deux lignes de compte sont restées dans la fourchette des prévisions.
Les analystes ont été également déçus par les prévisions pour l'exercice 2026-2027, qui sont ressorties légèrement inférieures aux estimations. Berenberg les a jugées "conservatrices" et pense que ChemoMetec dispose "des fondations nécessaires pour réaliser une année qui pourrait une fois de plus surprendre et amener la direction à relever ses objectifs à plusieurs reprises".
Berenberg a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre, mais a légèrement abaissé sa cible de cours de 650 à 640 couronnes danoises, en raison des estimations légèrement inférieures, qui se situent dans la fourchette haute des prévisions.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer