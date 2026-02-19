Cheesecake Factory chute après une baisse plus importante que prévu de ses ventes trimestrielles

19 février - ** Les actions de la chaîne de restaurants Cheesecake Factory CAKE.O chutent de 7,6 % à 59,22 $ avant bourse

** La société, après la clôture du marché mercredi, a publié une baisse des ventes de restaurants comparables de 2,2 % d'une année sur l'autre, plus forte que l'estimation moyenne des analystes d'une baisse de 0,75 % - données compilées par LSEG ** Le directeur général David Overton a cité un environnement d'exploitation plus difficile dans l'industrie de la restauration, y compris les impacts liés aux conditions météorologiques

** Le chiffre d'affaires de 961,6 millions de dollars au 4ème trimestre a dépassé les estimations de 949,51 millions de dollars, tandis que le BPA ajusté de 1 dollar a dépassé les estimations d'un centime

** Les analystes de Raymond James notent que les tendances du dernier trimestre sont redevenues positives; ils déclarent que l'action est correctement évaluée et qu'ils resteraient patients pour avoir une meilleure idée des ventes comparables sous-jacentes jusqu'au printemps

** Dix des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, neuf comme "conservée" et quatre comme "vendue" ou inférieure, avec une prévision médiane de 63,50 dollars

** L'action a augmenté de 6,4 % en 2025