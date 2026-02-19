 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cheesecake Factory chute après une baisse plus importante que prévu de ses ventes trimestrielles
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 12:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions de la chaîne de restaurants Cheesecake Factory CAKE.O chutent de 7,6 % à 59,22 $ avant bourse

** La société, après la clôture du marché mercredi, a publié une baisse des ventes de restaurants comparables de 2,2 % d'une année sur l'autre, plus forte que l'estimation moyenne des analystes d'une baisse de 0,75 % - données compilées par LSEG ** Le directeur général David Overton a cité un environnement d'exploitation plus difficile dans l'industrie de la restauration, y compris les impacts liés aux conditions météorologiques

** Le chiffre d'affaires de 961,6 millions de dollars au 4ème trimestre a dépassé les estimations de 949,51 millions de dollars, tandis que le BPA ajusté de 1 dollar a dépassé les estimations d'un centime

** Les analystes de Raymond James notent que les tendances du dernier trimestre sont redevenues positives; ils déclarent que l'action est correctement évaluée et qu'ils resteraient patients pour avoir une meilleure idée des ventes comparables sous-jacentes jusqu'au printemps

** Dix des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, neuf comme "conservée" et quatre comme "vendue" ou inférieure, avec une prévision médiane de 63,50 dollars

** L'action a augmenté de 6,4 % en 2025

Valeurs associées

CHEESECAKE FACTO
64,1400 USD NASDAQ +2,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank