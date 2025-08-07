Chaud ou froid ? Comment se sont comportées les récentes introductions en bourse américaines les plus médiatisées ?

L'envolée des marchés boursiers et les débuts en fanfare de nouveaux venus notables ont ravivé l'enthousiasme pour les introductions en bourse.

Le fabricant de logiciels de conception Figma FIG.N et le géant du stablecoin Circle CRCL.N ont atteint des sommets de 333 % et 864 % au-dessus de leur prix d'introduction en bourse dans les jours qui ont suivi leur lancement, ce qui montre à quel point les investisseurs sont impatients de soutenir les entreprises qu'ils considèrent comme de futurs gagnants.

Voici comment un ETF qui suit les principales actions nouvellement cotées en bourse s'est comporté par rapport à l'indice de référence S&P 500 .SPX au cours de l'année écoulée:

Vous trouverez ci-dessous un ENQUÊTE des performances de certaines des plus grandes introductions en bourse de ces dernières années:

FIREFLY AEROSPACE FLY.O :

L'entreprise de technologie spatiale soutenue par Northrop Grumman a augmenté son introduction en bourse et a dépassé sa fourchette de prix pour lever 868,3 millions de dollars. Son action a ouvert près de 56% au-dessus du prix de l'introduction en bourse sur le Nasdaq .

FIGMA FIG.N :

Le fabricant de logiciels de conception Figma a levé 1,22 milliard de dollars lors de son introduction en bourse et a terminé sa première journée sur le NYSE avec un gain spectaculaire de 250 % en juillet.

Ses actions se négocient aujourd'hui environ 6 % plus haut qu'à l'ouverture, et 174 % plus haut que le prix de l'introduction en bourse.

CHIME CHYM.O :

La société de technologie financière a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette prévue, levant 864 millions de dollars en juin .

L 'action a ouvert avec une hausse de 59 % et se négocie actuellement à près de 22 % au-dessus du prix d'introduction en bourse.

CIRCLE INTERNET CRCL.N :

L'émetteur de stablecoins a levé 1,05 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse plus importante au début du mois de juin, avec une évaluation de près de 18 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

Ses actions ont plus que doublé le premier jour, clôturant à environ 168 % au-dessus du prix de l'introduction en bourse. L'action se négocie à134 % au-dessus de son prix d'ouverture.

ETORO ETOR.O :

Le rival de Robinhood, eToro ETOR.O , a obtenu une évaluation de 5,64 milliards de dollars après que ses actions ont fait un bond de 34 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq en mai.

La plateforme d'échange d'actions et de crypto-monnaies a levé 620 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie. Son action a baissé de 19 % depuis ses débuts.

COREWEAVE CRWV.O :

Les débuts de la société d'IA en nuage sur le Nasdaq ont été discrets en mars, mais l'action a presquetriplé malgré une ouverture de près de 3 % en dessous de son prix d'offre.

La société soutenue par Nvidia NVDA.O a levé environ 1,5 milliard de dollars lors de son introduction en bourse pour une valorisation d'environ 23 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

VENTURE GLOBAL LNG VG.N :

L'exportateur de gaz naturel liquéfié a levé 1,75 milliard de dollars lors de son introduction en bourse en janvier, soit près de la moitié de l'évaluation qu'il visait auparavant.

Les actions de la société ont ouvert à un prix inférieur de près de 4 % à celui de l'introduction en bourse, lors de débuts discrets à la Bourse de New York. Elles ont plongé d'environ 40 % depuis lors.

SAILPOINT SAIL.O :

Les actions de la société de sécurité de l'identité soutenue par Thoma Bravo ont été stables lors de leurs débuts au Nasdaq, évaluées à 12,8 milliards de dollars. L'action a depuis perdu près de 12 %.

La société basée à Austin, au Texas, a levé 1,38 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie.

ARM HOLDINGS ARM.O :

Le concepteur de puces a levé 4,87 milliards de dollars lors de son offre en septembre 2023, la valorisant à 54,5 milliards de dollars. Il avait cherché une valorisation allant jusqu'à 52 milliards de dollars.

Les actions de la société ont augmenté de 10 % à l'ouverture. L'action a plus que doublé depuis.

INSTACART CART.O :

La société basée à San Francisco, qui est constituée sous le nom de Maplebear, a été introduite en bourse au prix le plus élevé de la fourchette prévue. Elle a levé 660 millions de dollars pour une valorisation de près de 9,9 milliards de dollars en septembre 2023.

Elle avait relevé la fourchette de prix proposée et visait une valorisation pouvant atteindre 10 milliards de dollars.

L'action de l'application de livraison de produits alimentaires a fait un bond de 40 % à l'ouverture et a depuis gagné environ14 %.

VIKING HOLDINGS VIK.N :

L'introduction en bourse du croisiériste a permis de lever 1,54 milliard de dollars en avril de l'année dernière, ce qui l'a valorisé à 10,35 milliards de dollars. Il avait cherché une valorisation de 10,8 milliards de dollars lors de l'offre.

Les actions de Viking ont débuté à 9% au-dessus du prix de l'offre et ont plus que doublé depuis.

STANDARDAERO SARO.N :

Le fournisseur de services de maintenance aéronautique a atteint une valorisation d'environ 8 milliards de dollars après avoir fixé le prix de son offre au-dessus de la fourchette pour lever 1,44 milliard de dollars en octobre de l'année dernière. Il visait initialement une valorisation allant jusqu'à 7,69 milliards de dollars.

Les actions de la société soutenue par Carlyle ont commencé en se négociant 29 % au-dessus du prix de l'offre. Elles ont depuis perdu environ 9 %.

LINEAGE LINE.O :

La société d'investissement immobilier pour l'entreposage frigorifique a levé 4,45 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en juillet 2024, pour une valorisation de plus de 18 milliards de dollars. Elle visait une valorisation pouvant atteindre 19,16 milliards de dollars.

L'action de la société a gagné 5 % à l'ouverture du Nasdaq. Cependant, elle a chuté de 46 % par rapport à son prix d'ouverture.

REDDIT RDDT.N :

Le géant des médias sociaux a récolté 748 millions de dollars lors de son introduction en bourse en mars de l'année dernière, ce qui l'a valorisé à 6,4 milliards de dollars - le haut de la fourchette cible à laquelle il s'était annoncé.

Ses actions ont débuté 38 % au-dessus du prix de l'offre et ontplus que quadruplé depuis.

BIRKENSTOCK BIRK.N :

Le fabricant allemand de sandales, vieux de 250 ans, a levé 1,48 milliard de dollars et a été évalué à 9,3 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en octobre 2023, soit un peu moins que l'objectif de 10 milliards de dollars qu'il s'était fixé .

Ses actions ont fait leurs débuts sur à un prix inférieur de 11 % à leur prix d'introduction en bourse, mais elles ont augmenté de20 % depuis.

** Note: La performance des actions depuis leur introduction en bourse est calculée sur la base de la transaction d'ouverture ** Sources: Dépôts, LSEG, rapports de Reuters