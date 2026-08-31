ChatGPT, Reddit et Roblox devront se conformer aux règles de l'UE applicables aux "très grandes plateformes"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission européenne a annoncé lundi que ChatGPT, Reddit et Roblox devront se conformer à la réglementation européenne applicable aux très grandes plateformes en ligne et aux moteurs de recherche.

* Ces services ont déclaré compter au moins 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE.

* Cela leur permet d’être classés dans la catégorie des "très grandes" plateformes au titre de la loi sur les services numériques de l’Union, a précisé la Commission.

* ChatGPT, Reddit et Roblox disposent de quatre mois pour se conformer aux obligations supplémentaires découlant de leur désignation.

* Cela inclut notamment l’évaluation et la réduction des risques liés à la diffusion de contenus illicites sur leurs plateformes.

* Ils doivent également atténuer les effets négatifs sur les mineurs, ainsi que sur le bien-être physique et mental des utilisateurs.

* Les très grandes plateformes et les moteurs de recherche doivent également limiter les risques pour les droits fondamentaux, les processus électoraux et la sécurité publique.

* La Commission peut contrôler le respect de la DSA et se verra attribuer des pouvoirs d’enquête pour évaluer les fonctionnalités sous-jacentes à ces services.

* Le système d’IA ChatGPT est considéré comme un moteur de recherche en ligne au sens de la DSA.

* La plateforme de jeux Roblox et la plateforme de discussion Reddit sont considérées comme des plateformes en ligne, car elles permettent aux utilisateurs de diffuser au public des contenus provenant de tiers.