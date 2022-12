Charwood Energy signe un partenariat avec Inoé en vue d’alimenter en énergie verte la Ligno Vallée, le pôle d’excellence « Bois » d'Ile-de-France

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce la signature d’un partenariat avec Inoé, leader francilien du combustible biomasse bois énergie, en vue d’alimenter en énergie issue de la biomasse, la Ligno vallée, pôle d’excellence « Bois » d'Ile-de-France.

Inoé, le leader francilien indépendant de la production de combustible biomasse bois énergie

Avec plus de 160 000 tonnes de matière ligneuse valorisée par an, Inoé est le leader francilien indépendant de la production de combustible biomasse bois énergie. La société compte parmi ses clients les majors de l’exploitation et la gestion de réseaux de chaleur français, Dalkia, Engie, Coriance, Idex, et de nombreux indépendants qui gère des chaufferies bois pour le compte de collectivités locales. Elle manufacture les matières ligneuses issues des bois de recyclage, des rémanents d’entretien des arbres des villes ainsi que les sous-produits de l’exploitation forestière, au coeur de l’entretien des forêts franciliennes.