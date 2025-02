Charwood Energy signe son premier corporate PPA1 avec Verallia France pour l’approvisionner en syngaz

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce la signature d’un contrat de vente de syngaz d’une durée de 21 ans avec Verallia France, filiale du Groupe Verallia, leader européen et troisième producteur mondial d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.

Signé le 31 janvier 2025 sous la forme d’un corporate PPA , ce contrat porte sur la construction et l’exploitation, au sein de l’usine Verallia de Cognac, d’une centrale de production de syngaz, gaz vert généré par pyrogazéification de biomasse, que Charwood Energy détiendra en propre.

Ce partenariat participe à la réalisation de la stratégie de décarbonation ambitieuse du Groupe Verallia :

• Réduction de 46% des émissions des scopes 1 et 2 en valeur absolue d’ici 2030 par rapport à 2019 (Validé par SBTI – Science Based Targets Initiative),

• Objectif net zéro pour les émissions des scopes 1 et 2 en 2050,

• Maintien des émissions du scope 3 sous 40% du total des émissions du Groupe en 2030