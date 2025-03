Charwood Energy modernise un site de méthanisation

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce la signature d’un contrat pour la modernisation d'un site de méthanisation en Bretagne.

Construit il y a plus de 10 ans, ce site bénéficiera d'une augmentation de puissance avec l’installation d'un moteur biogaz de 1 MW électrique (MWel), et d’une mise à niveau complète des infrastructures, incluant la réfection du séchoir multiproduit. Ce dernier joue un rôle clé dans l’autonomie alimentaire de l’exploitation en permettant le séchage d’intrants pour l'apport de protéines au troupeau, ainsi que le séchage de bois énergie.



Signé en février 2025, ce projet sera réalisé en 6 à 8 mois, avec une mise en service prévue au 3ème trimestre de cette année.



Avec la signature de ce projet, le carnet de commandes de Charwood Energy s’établit à ce jour à plus de 6M€, facturables en 2025 et 2026.