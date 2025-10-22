Charwood : Energy&+ industrialise son offre de chaufferies bois modulaires et concrétise son développement par un projet signé avec Engie Solutions et le SDE 18

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce la signature d’un contrat au second trimestre 2025, entre sa filiale travaux Energy&+ et son client Engie Solutions, portant sur la réalisation d’une chaufferie biomasse de 250 kW à Châteaumeillant (Centre-Val de Loire), mise en service avant la fin de l’année.



Ce projet déjà en cours et conduit avec la régie de chaleur et de froid du SDE 18, permettra d’assurer le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire de plusieurs bâtiments publics, dont un EHPAD, une gendarmerie et une caserne de pompiers (SDIS).