 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Charwood Energy : Forte accélération de la croissance au deuxième semestre
information fournie par EuroLand Corporate 24/02/2026 à 10:42

Publication du chiffre d’affaires 2025


Après avoir publié un CA S1 2025 de 3,5 M€, en croissance de +46% par rapport au S1 2024, Charwood communique un chiffre d’affaires 2025 en très forte hausse. Ce dernier ressort à 9,3 M€, soit une progression de +86% (estimation Euroland 8,4 M€). La croissance sur le deuxième trimestre (+123%), en accélération par rapport au S1 (+46%), traduit l’excellente dynamique commerciale du groupe. Charwood annonce par ailleurs un carnet de commandes de 10 M€ livrable et facturable sur 2026.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et conservons notre objectif de cours de 5,50€ sur le titre.

Valeurs associées

CHARWOOD ENERGY
3,6000 EUR Euronext Paris +9,09%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 24/02/2026 à 10:42:40.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Exposition Hyvolution à Paris
    Forvia vise 7% de marge en 2028 avec cinq métiers, sans les intérieurs
    information fournie par Reuters 24.02.2026 11:45 

    par Gilles Guillaume et Mathias de Rozario Forvia a annoncé mardi ‌viser un gain d'au moins un point de marge d'ici 2028 grâce à des réductions de coûts et à un recentrage sur les cinq ​métiers automobiles où il voit le maximum de croissance, après sa sortie prévue ... Lire la suite

  • Agriculture: Bruno Retailleau souhaite une "révision de la Constitution"
    Agriculture: Bruno Retailleau souhaite une "révision de la Constitution"
    information fournie par AFP Video 24.02.2026 11:36 

    "Reprendre en main politiquement la question agricole, ça passe par une révision de la Constitution", déclare Bruno Retailleau, président des Républicains, devant la presse, avant sa visite du Salon de l'agriculture 2026. L'ancien ministre de l'Intérieur souhaite ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Zurich Insurance: accord pour acquérir l'australien ClearView
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.02.2026 11:25 

    La branche australienne de l'assureur suisse Zurich Insurance a annoncé mardi un accord pour acquérir le groupe australien ClearView Wealth Limited qui doit lui permettre de se renforcer dans l'assurance vie. Zurich Australia a soumis une proposition qui valorise ... Lire la suite

  • ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )
    Forvia s'enfonce dans le rouge en 2025 et va vendre à perte son pôle "Intérieurs"
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.02.2026 11:24 

    L'équipementier automobile Forvia , qui a annoncé mardi une perte nette de 2,1 milliards d'euros en 2025, va se recentrer en cédant son pôle d'aménagements intérieurs (18% du chiffre d'affaires), avec une moins-value de près de 600 millions. Sur des ventes en baisse ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank