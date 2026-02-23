Communiqué de presse CHARWOOD ENERGY



Activité en croissance de + 86% en 2025

Accélération sur la seconde partie de l’année



Charwood Energy enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 9,3 M€ pour l’exercice 2025, en progression de + 86% par rapport à 2024. L’activité a constaté une nette accélération au second semestre qui s’est traduit par une progression de +123% sur cette période.



Ce chiffre d’affaires est réalisé intégralement pour compte de tiers, au titre de prestations de conception, construction et installation de solutions énergétiques sur mesure valorisant la biomasse, pour le compte de clients externes comme des exploitations agricoles, des industriels, ou des collectivités.