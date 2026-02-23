 Aller au contenu principal
Charwood Energy : Activité en croissance de + 86% en 2025. Accélération sur la seconde partie de l’année.
information fournie par Boursorama CP 23/02/2026 à 17:45

Communiqué de presse CHARWOOD ENERGY

Activité en croissance de + 86% en 2025
Accélération sur la seconde partie de l’année

Charwood Energy enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 9,3 M€ pour l’exercice 2025, en progression de + 86% par rapport à 2024. L’activité a constaté une nette accélération au second semestre qui s’est traduit par une progression de +123% sur cette période.

Ce chiffre d’affaires est réalisé intégralement pour compte de tiers, au titre de prestations de conception, construction et installation de solutions énergétiques sur mesure valorisant la biomasse, pour le compte de clients externes comme des exploitations agricoles, des industriels, ou des collectivités.

Valeurs associées

CHARWOOD ENERGY
3,300 EUR Euronext Paris +10,74%

