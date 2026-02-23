Communiqué de presse CHARWOOD ENERGY
Activité en croissance de + 86% en 2025
Accélération sur la seconde partie de l’année
Charwood Energy enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 9,3 M€ pour l’exercice 2025, en progression de + 86% par rapport à 2024. L’activité a constaté une nette accélération au second semestre qui s’est traduit par une progression de +123% sur cette période.
Ce chiffre d’affaires est réalisé intégralement pour compte de tiers, au titre de prestations de conception, construction et installation de solutions énergétiques sur mesure valorisant la biomasse, pour le compte de clients externes comme des exploitations agricoles, des industriels, ou des collectivités.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer