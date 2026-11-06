Charter vise 2 milliards de dollars d'économies pour renouer avec la croissance

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Charter Communications CHTR.O a annoncé vendredi son intention de réduire ses coûts d'exploitation annualisés de 2 milliards de dollars au cours des 18 prochains mois, en repensant son modèle commercial et son mode de fonctionnement afin de relancer sa croissance.

L'action de la société a chuté de plus de 5 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. Elle a perdu 39,7 % depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de jeudi.

Charter a indiqué qu'elle allait repenser la manière dont elle commercialise et vend son service Internet principal et s'appuyer davantage sur ses produits mobiles et vidéo pour gagner de nouveaux clients et améliorer la fidélisation.

Ces économies s’ajoutent aux synergies prévues, d’un montant de plus d’un milliard de dollars, issues de son acquisition de Cox Communications , finalisée le 19 août.

Cette opération de 34,5 milliards de dollars, dette comprise, a réuni deux des plus grands opérateurs américains de câble et d’Internet haut débit, qui se livrent une bataille pour conquérir des clients face aux plateformes de streaming et aux opérateurs mobiles.

L’activité de télévision par câble de Charter est confrontée à la concurrence de services de streaming tels que Netflix

NFLX.O et Disney+ DIS.N .

Dans le domaine du haut débit, des opérateurs tels que Verizon VZ.N et T-Mobile TMUS.O misent sur le « fixed wireless » (accès fixe sans fil), qui fournit un accès Internet à domicile via les réseaux mobiles, afin de ravir des clients au câble.

Charter a perdu 233 000 abonnés Internet au troisième trimestre sur une base pro forma, contre une perte de 171 000 un an plus tôt, tandis que le nombre d’abonnés aux services vidéo a reculé de 77 000, contre une baisse de 121 000.

Reuters a rapporté mardi que Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, a mené des discussions avec Charter et Comcast CMCSA.O concernant l'octroi d'une licence pour sa technologie de haut débit sans fil en échange d'une participation potentielle dans ces entreprises.

Vendredi, Charter a annoncé un chiffre d’affaires de 14,9 milliards de dollars pour le troisième trimestre, inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 15,03 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

La société a enregistré une perte nette de 20,50 dollars par action, contre un bénéfice de 8,50 dollars l'année dernière, principalement en raison d'une charge de dépréciation de franchise de 6,3 milliards de dollars.

À la fin du mois de septembre, la société affichait une dette totale de 108,6 milliards de dollars, contre une trésorerie de 573 millions de dollars.