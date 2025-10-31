 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 137,99
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Charter perd plus de clients haut débit que prévu, alors que la concurrence s'intensifie
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 12:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Charter Communications CHTR.O a fait état d'une baisse plus importante que prévu du nombre d'abonnés à la large bande au troisième trimestre vendredi, alors que le fournisseur américain de large bande et de télévision par câble est confronté à une concurrence intense de la part des opérateurs sans fil.

Les actions de la société basée à Stamford, dans le Connecticut, ont chuté de 5 % avant la mise sur le marché.

La promotion agressive par les opérateurs sans fil des services d'accès sans fil fixe (FWA) comme une alternative viable à l'internet par câble traditionnel a augmenté la pression sur Charter et Comcast CMCSA.O .

Charter a mis en avant ses offres groupées convergentes qui combinent l'internet à haut débit avec des forfaits Spectrum Mobile à des prix compétitifs. Elle s'est également implantée dans les zones rurales afin d'accroître sa portée et ses offres de services à large bande.

Comcast a déclaré jeudi qu'il ne s'attendait pas à ce que l'environnement concurrentiel de la large bande change de sitôt.

Charter a perdu 109 000 clients internet au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, alors que l'on s'attendait à une baisse de 82 950 clients, selon Visible Alpha.

Le nombre total de clients vidéo a diminué de 70 000, ce qui représente une amélioration par rapport à la baisse de 294 000 enregistrée au cours de la même période l'année dernière, grâce à une nouvelle tarification simplifiée et à un nouveau conditionnement lancés en septembre de l'année dernière.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 13,67 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 13,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a également ajouté 493 000 lignes mobiles, contre 545 000 l'année précédente.

Valeurs associées

CHARTER COMM RG-A
230,9200 USD NASDAQ -4,40%
COMCAST-A
27,3200 USD NASDAQ -4,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank