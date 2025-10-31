Charter perd plus de clients haut débit que prévu, alors que la concurrence s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Charter Communications CHTR.O a fait état d'une baisse plus importante que prévu du nombre d'abonnés à la large bande au troisième trimestre vendredi, alors que le fournisseur américain de large bande et de télévision par câble est confronté à une concurrence intense de la part des opérateurs sans fil.

Les actions de la société basée à Stamford, dans le Connecticut, ont chuté de 5 % avant la mise sur le marché.

La promotion agressive par les opérateurs sans fil des services d'accès sans fil fixe (FWA) comme une alternative viable à l'internet par câble traditionnel a augmenté la pression sur Charter et Comcast CMCSA.O .

Charter a mis en avant ses offres groupées convergentes qui combinent l'internet à haut débit avec des forfaits Spectrum Mobile à des prix compétitifs. Elle s'est également implantée dans les zones rurales afin d'accroître sa portée et ses offres de services à large bande.

Comcast a déclaré jeudi qu'il ne s'attendait pas à ce que l'environnement concurrentiel de la large bande change de sitôt.

Charter a perdu 109 000 clients internet au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, alors que l'on s'attendait à une baisse de 82 950 clients, selon Visible Alpha.

Le nombre total de clients vidéo a diminué de 70 000, ce qui représente une amélioration par rapport à la baisse de 294 000 enregistrée au cours de la même période l'année dernière, grâce à une nouvelle tarification simplifiée et à un nouveau conditionnement lancés en septembre de l'année dernière.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 13,67 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 13,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a également ajouté 493 000 lignes mobiles, contre 545 000 l'année précédente.