Charter Communications perd moins d'abonnés à la large bande que prévu, les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout des commentaires du directeur général et de l'analyste aux paragraphes 5, 7 et 9) par Anhata Rooprai

La société Charter Communications

CHTR.O a annoncé vendredi une baisse trimestrielle moins importante que prévu du nombre d'abonnés à la large bande, signe que sa stratégie de regroupement des services de téléphonie mobile et d'internet permet d'enrayer les pertes dans sa base d'utilisateurs principale.

Les actions de la société basée à Stamford, dans le Connecticut, ont augmenté de plus de 10 %. Le fournisseur de services à large bande et de télévision par câble s'appuie sur une stratégie de regroupement qui permet aux ménages de combiner les services sans fil et les services à large bande à domicile à un prix avantageux. Charter propose également aux utilisateurs de sa marque Spectrum des offres groupées personnalisables qui combinent Internet, la télévision et les services téléphoniques en une seule offre.

L'entreprise s'est implantée dans les zones rurales afin d'offrir ces options à des endroits qui ne disposaient pas auparavant d'un accès à haut débit.

"En 2026, nous aurons pratiquement achevé notre expansion dans les zones rurales, ce qui nous permettra d'offrir plus de 1,7 million de nouveaux accès ruraux subventionnés", a déclaré le directeur général Chris Winfrey.

Charter a perdu 119 000 clients internet au cours du trimestre clos le 31 décembre 2025, soit moins que les 131 970 attendus par les analystes de Visible Alpha.

"Nous pensons qu'il faudra un certain temps avant de voir une amélioration majeure dans les tendances des abonnés à large bande de Charter", a déclaré Vikash Harlalka, analyste chez New Street Research.

Charter a également gagné 44 000 abonnés vidéo, grâce à des options tarifaires plus simples et à des offres groupées, alors qu'il avait perdu 123 000 abonnés l'année précédente.

Aux États-Unis, les câblo-opérateurs en sont à différentes étapes de la modernisation de leur réseau et révisent leurs tarifs pour faire face à la forte concurrence des opérateurs de téléphonie mobile. Selon les analystes, la reprise du nombre d'abonnés ne devrait pas intervenir avant 2027.

Charter a ajouté 428 000 lignes mobiles au cours du trimestre, ce qui est inférieur aux 482 990 ajouts attendus, selon Visible Alpha.

Les revenus trimestriels de la société ont chuté d'environ 2 % pour atteindre 13,60 milliards de dollars, manquant les estimations moyennes des analystes de 13,73 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.