 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Charter Communications perd moins d'abonnés à la large bande que prévu, les actions augmentent
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 17:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout des commentaires du directeur général et de l'analyste aux paragraphes 5, 7 et 9) par Anhata Rooprai

La société Charter Communications

CHTR.O a annoncé vendredi une baisse trimestrielle moins importante que prévu du nombre d'abonnés à la large bande, signe que sa stratégie de regroupement des services de téléphonie mobile et d'internet permet d'enrayer les pertes dans sa base d'utilisateurs principale.

Les actions de la société basée à Stamford, dans le Connecticut, ont augmenté de plus de 10 %. Le fournisseur de services à large bande et de télévision par câble s'appuie sur une stratégie de regroupement qui permet aux ménages de combiner les services sans fil et les services à large bande à domicile à un prix avantageux. Charter propose également aux utilisateurs de sa marque Spectrum des offres groupées personnalisables qui combinent Internet, la télévision et les services téléphoniques en une seule offre.

L'entreprise s'est implantée dans les zones rurales afin d'offrir ces options à des endroits qui ne disposaient pas auparavant d'un accès à haut débit.

"En 2026, nous aurons pratiquement achevé notre expansion dans les zones rurales, ce qui nous permettra d'offrir plus de 1,7 million de nouveaux accès ruraux subventionnés", a déclaré le directeur général Chris Winfrey.

Charter a perdu 119 000 clients internet au cours du trimestre clos le 31 décembre 2025, soit moins que les 131 970 attendus par les analystes de Visible Alpha.

"Nous pensons qu'il faudra un certain temps avant de voir une amélioration majeure dans les tendances des abonnés à large bande de Charter", a déclaré Vikash Harlalka, analyste chez New Street Research.

Charter a également gagné 44 000 abonnés vidéo, grâce à des options tarifaires plus simples et à des offres groupées, alors qu'il avait perdu 123 000 abonnés l'année précédente.

Aux États-Unis, les câblo-opérateurs en sont à différentes étapes de la modernisation de leur réseau et révisent leurs tarifs pour faire face à la forte concurrence des opérateurs de téléphonie mobile. Selon les analystes, la reprise du nombre d'abonnés ne devrait pas intervenir avant 2027.

Charter a ajouté 428 000 lignes mobiles au cours du trimestre, ce qui est inférieur aux 482 990 ajouts attendus, selon Visible Alpha.

Les revenus trimestriels de la société ont chuté d'environ 2 % pour atteindre 13,60 milliards de dollars, manquant les estimations moyennes des analystes de 13,73 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

CHARTER COMM RG-A
207,9700 USD NASDAQ +8,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Serbe Novak Djokovic exulte après sa victoire face à l'Italien Jannik Sinner en demi-finale de l'Open d'Australie, le 30 janvier 2026 à Melbourne ( AFP / IZHAR KHAN )
    Open d'Australie: Djokovic, increvable, défiera Alcaraz en finale
    information fournie par AFP 30.01.2026 18:22 

    Le vieux lion a rugi vendredi dans son antre de Melbourne: Novak Djokovic a rempli la moitié de son pari en battant Jannik Sinner en demi-finales de l'Open d'Australie et s'est offert une chance de remporter dimanche un 25e titre du Grand Chelem, à condition de ... Lire la suite

  • Kevin Thozet, membre du comité d’investissement de Carmignac (Crédits: Carmignac)
    Fed : il faut qu'on parle de Kevin
    information fournie par Carmignac 30.01.2026 18:14 

    par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac Il faut qu'on parle de Kevin et pas seulement parce que Donald Trump (un proche de Ronald Lauder, le beau-père de Kevin Warsh) le crédite d' «un grand sens des affaires et d'un physique avantageux». ... Lire la suite

  • Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission européenne, lors d'un entretien avc l'AFP à Bruxelles, le 30 janvier 2026 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Minneapolis: une responsable de l'UE indignée par des images "terrifiantes", un "choc"
    information fournie par AFP 30.01.2026 18:08 

    Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission européenne, a déploré vendredi les images "terrifiantes" de Minneapolis, après la mort de deux citoyens américains sous les balles de la police fédérale chargée de l'immigration, un "choc". "Je ne veux pas ça pour ... Lire la suite

  • Le logo de l'opérateur boursier Euronext est visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie
    L'Europe finit en hausse, Trump propose Kevin Warsh à la tête de la Fed
    information fournie par Reuters 30.01.2026 18:06 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, après une journée riche en données économiques et alors que Donald Trump a annoncé avoir choisi Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), pour occuper la présidence de la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank