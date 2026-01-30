Charter Communications perd moins d'abonnés à la large bande que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Charter Communications CHTR.O a annoncé vendredi une baisse moins importante que prévu du nombre d'abonnés à la large bande pour le quatrième trimestre, grâce à ses offres internet qui peuvent être regroupées avec des services mobiles à haut débit.

Les actions de la société basée à Stamford, dans le Connecticut, ont augmenté de plus de 7 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Le fournisseur de services à large bande et de télévision par câble a bénéficié d'offres groupées personnalisables qui regroupent l'internet, la télévision et les services téléphoniques en une seule offre.

L'entreprise vise à s'implanter dans les zones rurales, en proposant ces options à des endroits qui ne disposaient pas auparavant d'un accès à haut débit. Elle s'est également penchée sur une stratégie d'offres groupées qui permet aux ménages de combiner le service sans fil avec le haut débit à domicile à un prix réduit, ce qui contribue à réduire le taux d'attrition de la clientèle.

Charter a perdu 119 000 clients internet au quatrième trimestre, moins que la baisse attendue de 131 970, selon 16 analystes interrogés par Visible Alpha.

La société avait perdu 177 000 clients internet au quatrième trimestre 2024 après la fin de l'Affordable Connectivity Program (ACP), une subvention fédérale qui fournissait un accès internet aux ménages américains à faible revenu.

Charter a également ajouté 428 000 lignes mobiles au cours du trimestre clos le 31 décembre 2025, ce qui est inférieur aux 482 990 ajouts attendus, selon Visible Alpha.

Les revenus de l'entreprise ont chuté d'environ 2% à 13,60 milliards de dollars au cours du trimestre, manquant les estimations moyennes des analystes de 13,73 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice net, part du groupe, de Charter s'est élevé à 1,33 milliard de dollars, contre 1,47 milliard de dollars un an plus tôt.