Charlie Scharf, directeur général de Wells Fargo, voit sa rémunération augmenter de 28 % pour atteindre 40 millions de dollars

Wells Fargo WFC.N a accordé au directeur général Charlie Scharf une rémunération de 40 millions de dollars pour 2025, soit une hausse de 28 % par rapport aux 31,2 millions de dollars de l'année précédente, a indiqué la banque dans un document déposé jeudi.

Le conseil d'administration de la banque a cité le leadership de M. Scharf dans la résolution de problèmes de conformité majeurs et dans le règlement de plusieurs sanctions réglementaires importantes, ainsi que l'augmentation des bénéfices et des revenus, comme raisons de l'augmentation de la rémunération du directeur général. M. Scharf rejoint d'autres dirigeants de Wall Street qui ont reçu des rémunérations plus importantes pour une année exceptionnelle. La rémunération de David Solomon, directeur général de Goldman Sachs GS.N , a augmenté de 21 % pour atteindre 47 millions de dollars en 2025, tandis que Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , a bénéficié d'une augmentation d'un peu plus de 10 % pour atteindre 43 millions de dollars.