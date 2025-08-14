Charles Schwab progresse grâce à une forte croissance des actifs des clients en juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions de la société de courtage Charles Schwab SCHW.N ont augmenté d'environ 2,6 % à 98,04 dollars

** SCHW rapporte que le total des actifs des clients a augmenté de 15 % à 10,96 billions de dollars à la fin de juillet, par rapport à l'année précédente

** Les nouveaux actifs nets de Charles Schwab ont augmenté de 62 % à 46,9 milliards de dollars, ce qui constitue un record pour le mois de juillet

** Nous nous attendons à ce que cette tendance favorable se poursuive, avec une reprise de l'assouplissement de la Fed qui pourrait fournir un soutien supplémentaire, car l'argent pourrait sortir de la réserve", ont déclaré les analystes de William Blair dans une note

** 18 courtiers sur 22 évaluent le titre à "acheter" ou plus, trois à "conserver" et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 109 $ - données LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~32,5 % depuis le début de l'année